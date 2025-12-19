全國賽事績優學校表揚餐會 感謝所有努力奮戰的彰化之光

▲全國賽事績優學校表揚餐會大合照。 （圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化學子允文允武，近期在全國及國際賽事中捷報頻傳！在「2025昆士蘭公開賽」、「114年全國自由車場地錦標賽暨全國自由車少年場地錦標賽」、「114年全國國小盃羽球錦標賽」、「2025年全國學童盃足球錦標賽」、「2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」、「114年全國語文競賽」等6項國內外賽事表現優異。為嘉勉選手與教練的辛勞，彰化縣政府於今(19)日在大中華國際美食館舉辦「全國賽事績優學校表揚餐會」，縣長王惠美親自表揚135位在體育與語文競賽中表現優異的師生，感謝所有校長、同學及教練的努力，一路辛勤備戰，為彰化縣爭取最高榮譽。

廣告 廣告

▲彰德國中昆士蘭桌球公開賽-羅允呈(右3)。 （圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，彰化的孩子文武雙全，在運動賽事表現亮眼，彰德國中羅允呈同學除了先前於泰國榮獲2個冠軍外，今年更遠赴澳洲參加「2025昆士蘭桌球公開賽」，勇奪5項冠軍，展現大將之風；田中高中與大村國中在「全國自由車場地錦標賽」中摘下9金6銀1銅的亮眼成果，其中田中高中游佩璇同學更獨得3金1銀，表現令人激賞；田中國小與南郭國小在114年全國國小盃羽球錦標賽中奪得第1名和第3名；永靖國小女子足球隊在全國學童盃中勇奪5年級、6年級組的雙殿軍，這也是彰化第一次勇奪全國賽的雙殿軍；在黑豹旗大賽中，彰化藝術高中棒球隊成功於全國200多隊中勇奪8名，非常難能可貴。除了在運動賽事的大放異彩外，本縣選手在「全國語文競賽」中也榮獲全國17項特優，無論是本土語言傳承，或是字音字形的鑽研，都展現出彰化300年扎實的文化底蘊。

▲田中高中自由車-游佩璇同學(右5)。 （圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，為打造本縣優質教育環境，縣府投入逾6,550萬元，完成33所校園圖書館優化及34所社區共讀站，營造舒適的雙語閱讀環境。縣府近年來扎根三級運動發展，改善各校運動環境與體育設備，同時提升培訓計畫和獎助金，希望讓彰化的優秀選手無後顧之憂，專心留在本縣就學及接受訓練，提升專業實力，為彰化與台灣爭光。

彰德國中羅允呈同學表示，參加澳洲昆士蘭公開賽時內心相當緊張，加上一連打了數十場比賽非常疲憊，但很開心最終榮獲5項冠軍。

田中高中游佩璇同學表示，參加的是自由車全國少年錦標賽15、16歲組，上場前很緊張，幸賴於教練提醒戰術以及校長及其他人的鼓勵，最後順利奪牌，感謝師長、教練的指導及許多人的支持。

臺中教育大學林子瑋同學表示，很高興榮獲台灣客語演說社會組全國特優，從國小開始參加比賽，起初參加項目是台語，後來轉到客語，因為本身就讀台灣語文學系，不論台語或客語都能在競賽中充分表達，感謝師長的勉勵，也感謝縣府團隊一路以來的栽培。

教育處表示，縣府除投入逾6,550萬元推動「書福悅讀計畫」外，也全面落實「八大生活圈皆有運動館」的藍圖，讓彰化成為名符其實的「運動場館普惠之都」。今日的餐會不僅是慶祝勝利，更是一場充滿感謝的「感恩宴」，希望透過這場溫暖的餐敘，慰勞大家平日的辛勞，並對各位「彰化之光」表達最高的敬意。