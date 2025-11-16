全國賽德克族傳統射箭競賽 仁愛警加強交通疏導及婦幼交安宣導

南投縣仁愛鄉年度重點文化活動—賽德克族傳統射箭競賽於今(15)日，在仁愛國中盛大舉行，吸引各部落族人及遊客熱情參與，共同體驗賽德克族獨有的傳統文化特色與凝聚力。

在場面熱鬧的競賽活動中，為維護活動會場秩序及周邊道路交通順暢，仁愛分局規劃警力執行交通疏導，並派員至會場內向觀賽民眾進行交通及婦幼安全宣導，透過口頭提醒、互動方式向族人宣導「酒後不開車」、「山區道路減速慢行」、「路口看、慢、停，路人優先行」及「婦幼安全保護」等重要觀念，期能藉由本次傳統文化交流活動之際，強化民眾交通及婦幼安全意識。

仁愛分局表示，部落活動聚集人、車潮，易造成周邊道路壅塞或行車風險，因此警方透過接地氣方式與民眾近距離互動，希望能讓交通安全觀念更能融入生活中，與大家共同打造安全的交通環境，亦呼籲民眾，近期山區天候變化大易下雨和起霧，民眾至清境、合歡山區遊玩務必隨時收聽警察廣播電台及掌握在地交通資訊，並注意行車視線、留意山路落石及潮濕狀況，確實遵守交通規則，另請勿酒後駕車、疲勞駕駛，尊重用路人之路權，開心出遊，平安回家。一同守護部落的平安。