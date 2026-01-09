全國身心障礙國民運動會五月開跑 新北點字設計展溫度

（記者陳志仁／新北報導）115年全國身心障礙國民運動會將於今年5月23日至26日在新北市登場；為迎接賽會到來，新北市政府體育局今（9）日舉辦《設計有溫度》記者會，正式公開主視覺、大會服裝及多項無障礙賽會設計，宣告賽會籌備全面啟動。

圖／記者會以展現「點字」的啟動儀式，宣布115全障運賽會正式啟動，也象徵新北市對所有身障運動員的深切重視。（新北市政府體育局提供）

新北市長侯友宜表示，本屆全障運以「心連新 一起拼」為主軸，透過有溫度的設計與服務，展現新北市的熱情與團結精神，市府特為視障選手推點字識別證與點字號碼布，讓選手能清楚辨識個人資訊；同時首創服務手冊有聲書，採段落式重點語音播放，助選手快速掌握賽會資訊，實踐資訊無障礙與參賽零距離。

廣告 廣告

侯友宜指出，全國身心障礙國民運動會不僅是一場體育競賽，更是身障朋友展現生命韌性與突破自我的重要舞臺；新北市以最高規格承辦賽會，期盼透過完善服務，讓每位選手都能盡情發揮實力，感受到被尊重與支持，並傳遞運動平權與社會共融的核心價值。

體育局長洪玉玲說明，本屆賽會主視覺LOGO以新北地標「女王頭」結合象徵突破與勇敢逐夢的「翅膀」為設計概念，詮釋身障運動員跨越限制、勇往直前的精神；除視覺設計外，賽會用品全面導入點字元素，獎狀、獎牌、識別證與號碼布皆提供點字設計，讓視障選手安心使用。

圖／左起視障田徑選手吳儂彬、視障游泳選手林立翔、視障跑者李協興、視障陪跑員劉騏瑋 一起分享115全障運備戰心情。（新北市政府體育局提供）

在大會服裝方面，體育局強調以「人本設計」為核心，兼顧機能性與舒適度，確保工作人員與服務人員活動自如；記者會現場亦邀亞帕運視障田徑選手吳農彬、亞帕運視障游泳選手林立翔及萬金石馬拉松視障跑者李協興分享感受，肯定點字號碼布與有聲書設計貼近實際需求，讓運動員感受到最實在的尊重。

游泳選手林立翔直言，第一次拿到選手證摸讀出姓名、參賽項目非常的很開心；吳農彬分享，參加這麼多場國際賽也沒有拿過點字號碼布，第一次拿到自己姓名點字號碼布，真是太感動了！視障跑者李協興說，有了服務手冊有聲書，就可不依賴別人告訴我參賽資訊，段落式重點語音播放，可以讓選手更方便使用。

體育局強調，從設計理念到服務細節，都是為打造真正友善、零距離的賽會環境。市府也邀請全國民眾踴躍進場觀賽或線上關注，用行動支持115年全國身心障礙國民運動會，進場觀賽、線上關注、社群分享，為這群努力不懈的運動英雄們加油喝采。

更多引新聞報導

12強冠軍之路紀錄片特映 新北邀球星陪基層看見榮耀

新北迎全障運 帕拉羽球教練鄭竣逸見證共融力量之

