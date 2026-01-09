全國身心障礙國民運動會5月登場 新北以「心連新 一起拼」迎賽

新北市長侯友宜表示，市府希望透過這些溫暖設計，推動運動平權，讓每位身障運動員都能超越自我、盡情表現。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕2026年全國身心障礙國民運動會將於5月23日至26日在新北市登場，新北市政府體育局今(9)日舉辦《設計有溫度》記者會，公開賽會主視覺、大會服裝及多項貼心無障礙設計，宣告賽會籌備啟動。新北市長侯友宜與多位身障運動選手共同出席，邀請全國民眾一同參與這場兼具運動精神與人本關懷的盛會。侯友宜表示，市府希望透過這些溫暖設計，推動運動平權，讓每位身障運動員都能超越自我、盡情表現。

侯友宜指出，全國身心障礙國民運動會不僅是一場體育競賽，更是身障朋友展現生命韌性、突破自我與實踐夢想的重要舞台。新北市以「心連新 一起拼」作為賽會主軸，「心」代表熱情與溫度，「連」象徵團結，「新」呼應新北市的創新活力，「拼」則展現運動員拚搏不懈的精神，也代表城市與社會共同打造友善共融環境的決心。

侯友宜表示，這屆賽會特別在設計與服務上融入更多貼心考量，首次為選手識別證與號碼布導入點字設計，提升辨識便利性；服務手冊也同步推出有聲書版本，讓資訊分類清楚、即時取得，實踐「資訊無障礙」與「參賽零距離」，讓選手能安心在校園與賽場中全力發揮。

體育局表示，該屆賽會主視覺LOGO以新北地標「女王頭」結合「翅膀」意象，象徵身障運動員突破限制、勇敢逐夢的精神；在無障礙設計上，除點字用品外，也推出段落式語音播放的服務手冊有聲書，成為比賽期間的重要資訊輔具。大會服裝則採人本設計，兼顧機能性與舒適度，確保工作人員活動自如；記者會也以象徵設計有溫度的「點字」啟動儀式，宣示新北市對所有身障運動員的重視。

活動現場，亞帕運視障田徑選手吳農彬、視障游泳選手林立翔及萬金石馬拉松視障跑者李協興分享備戰心情，並肯定這屆賽會的點字設計與有聲服務，讓選手感受到真正為需求而生的支持與尊重。

