全國軟網總決賽 屏開打

全國軟網總決賽在屏東開打，縣長周春米表示，為迎接一一六年全國運動會在屏東舉辦，縣府規劃興建全新的網球中心，打造台灣軟式網球發展新基地。

年終賽為年度最重要的決賽賽事，選手們表示，能和全國最頂尖的選手對戰，是一個難得的學習機會；周春米於昨（十五）日開幕典禮到場為全國軟網好手加油打氣。

周春米表示，屏東以最大決心推動「運動國土」的願景，為迎接一一六年全國運動會在屏東舉辦，縣府規劃興建屏東網球中心，基地位於六堆客家文化園區旁台糖土地，具備標準比賽場地、完善設施，讓選手擁有更優質、更安全的訓練與比賽空間，平時也開放社區民眾休憩使用，打造全民共享的運動基地。

周春米指出，屏東網球人口多、基層發展扎實，縣府未來將以網球中心為核心，打造台灣軟式網球發展新基地，讓更多選手能站上世界舞台為國爭光。

縣府體育發展中心說，今年年終團體總決賽在企業大力支持下更加精彩，在前兩次排名賽成績加總後，共有四十位全國頂尖球員脫穎而出，角逐最高榮耀。

另外，培育優秀或具潛力選手計畫則由企業聯名贊助，共一一○位選手取得晉級資格，將力拚總獎金一百四十萬元。