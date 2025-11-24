全國農事類技藝競賽 中市學校獲3優勝

新社高中全體選手及指導老師。（記者徐義雄翻攝）

記者徐義雄／台中報導

教育部「一一四學年度全國高級中等學校學生技藝競賽」農業類競賽，十一月十八日至二十日在嘉義民雄農工舉行，全國計三十一校、兩百五十位學生同場較勁，台中市兩所學校、十名學生參賽，最終新社高中獲得三優勝的佳績。

教育局長蔣偉民說，台中市連續八年獲中央評鑑為技職教育「優等」；孩子們靠著堅持與努力獲得肯定，代表台中農業教育的扎根與教師團隊的用心，為學生感到非常驕傲。

教育局指出，農業類技藝競賽項目包含農場經營、造園景觀、畜產保健、生物產業機電、食品加工及檢驗分析等九個職種，不僅與土地有實際深度連結，涵蓋運用科技關心經濟動物健康及人民食品安全等項目。

賽事結合專業知識與實務操作，選手必須投入大量時間練習才能在全國舞台脫穎而出。新社高中榮獲三優勝，分別由張愛鈴同學及陳秉澤同學獲得「農場經營職種」優勝、蔡秉翰同學獲得「造園景觀職種」優勝。

新社高中校長林怡君指出，孩子們的進步，來自一次又一次的重練、失敗、再站起來；能在全國競賽獲獎，是最珍貴的回饋。