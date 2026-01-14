全國追緝！宜蘭受刑人趁保外就醫逃逸1週 傳「有車、具攻擊性」

宜蘭監獄一名受刑人趁保外就醫時逃逸，警方正全力追緝中。翻攝Google Maps



一名黃姓受刑人在宜蘭監獄服刑，由於罹患癌症，去年10月7日保外就醫具保出監，上周卻沒有在時限內到宜蘭地檢署報到返監，宜蘭監獄今（1/14）表示，已函請宜蘭地檢署辦理，警方全力追緝中。

35歲黃姓受刑人過去因吸毒入獄，因病於去年10月7日辦理保外醫治具保出監，在台北某醫院治療，不過因違反規定，監獄陳報矯正署於今年1月5日廢止保外就醫，黃姓受刑人原本必須在8日前往宜蘭地檢署報到返監執行，但卻沒有現身，宜蘭監獄1月9日函請宜蘭地檢署依權責辦理。

據《東森新聞》報導，黃姓受刑人還有6個月刑期沒有服完，先前有明顯攻擊行為，且有汽車代步，治安疑慮升高。

