全國退警總會邁入新里程 耿繼文卸任黃啟澤接棒

【警政時報 包克明／臺北報導】中華民國退休警察人員協會總會今（1）日上午舉行第11屆、第12屆總會長交接典禮，由新任總會長黃啟澤自卸任總會長耿繼文手中接下印信，正式擔起領導全國退警的重任。典禮現場溫馨隆重，包括全國各分會領導幹部、國民黨立法院黨團總召傅崑萁，以及耿繼文胞姊、前台北市議員厲耿桂芳都到場觀禮。

中華民國退休警察人員協會總會第11屆、第12屆總會長交接典禮，由監事召集人姚武寧(中)監交，新任總會長黃啟澤自卸任總會長耿繼文手中接下總會長印信。(記者 包克明 攝)

協會於 11 月 20 日完成第12屆總會長、常務理事、理事及監事等人事改選。今日的交接儀式中，黃啟澤除正式接任，並親自頒發總會重要幹部的當選證書，象徵新團隊的全面啟動。

國民黨立法院黨團總召傅崑萁致贈名家林俊亨作品鹿港窯交趾陶彩獅｢眾望所歸｣予新任總會長黃啟澤。(記者 包克明 攝)

致詞時，耿繼文特別感謝傅崑萁總召長期支持軍公教警消海巡空警特勤人員，並強調《警察人員人事條例修正案》能於 114 年 1 月 7 日在立法院三讀通過，4 月 25 日總統府公布、4 月 27 日正式生效，其中傅崑萁的協調與力挺是重要關鍵。

新任總會長黃啟澤頒贈證書給協會幹部。(記者 包克明 攝)

新任總會長黃啟澤表示，感謝耿繼文過去九年來為退警權益奠定深厚基礎，未來將延續前任理念，並以更務實方式打造更具力量與溫度的退警總會。他強調：「退休不是結束，而是另一種守護的起點。」期盼在新任期中帶領全國退警攜手向前、持續為社會貢獻力量。

中華民國退休警察人員協會總會八年任期內推動多項制度改革，耿繼文被認威是退警界公認的堅定守護者。(記者 包克明 攝)

值得一提的是，雖然現場與會退警多為年逾花甲的長者，但仍保持多年從警的挺拔與精神，現場氣氛莊重而感性。交接過程中，耿繼文親手替黃啟澤穿上總會長背心，而黃啟澤則回贈榮譽總會長背心，象徵薪火相傳，也展現英雄相惜的情誼。

