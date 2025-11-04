全國通緝！黃明志「大馬工作室」被挖出 最後蹤跡曝光

黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯命案。（圖／翻攝自黃明志、謝侑芯 IG）





台灣網紅「護理系女神」謝侑芯上個月在馬來西亞猝逝，享年31歲。馬來西亞歌手黃明志被指，與謝侑芯同房並持有毒品遭逮，他的尿液檢查結果對4種毒品呈現陽性反應，後保釋外出。吉隆坡警方今（4）日改以謀殺罪調查此案，警方追緝黃明志超過6小時仍未逮捕到案，已將他列入通緝名單，其吉隆坡工作室現場狀況也隨之曝光。

根據《中國報》報導，黃明志位於馬來西亞吉隆坡的工作室，是一棟白色獨立洋房，隱身在保全深嚴的住宅區內，須經過2層保全亭才可進入；據悉，黃明志的這間工作室約在10年前開始啟用，產權登記在一位女士名下。

黃明志的吉隆坡工作室目前大門深鎖，庭院內停有至少4輛轎車；知情人士指出，黃明志沒有住在工作室裡面，平時偶爾才會來，有3輛轎車輪流代步或由員工負責載送他，最後一次出現是在3、4個月前：「他為人親切，會與保安員打招呼。」

黃明志經紀人稍早發聲，表示自己目前也聯繫不上藝人，「現在很多爆料來源的真假無從考察，我只能說太弔詭，但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查。」懇請各界等待結果，不願多說蹭流量。

