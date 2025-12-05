即時中心／潘柏廷報導

民眾近日在公共政策網路參與平臺提出「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」連署，目前已經通過，而主管機關勞動部則必須於本（12）月7日時限前回應。不過，勞動部今（5）日下午則提前表態，相關內容也隨之曝光了！

勞動部今日表示，有關民眾於「公共政策網路參與平臺」提出「推動四日工作制，每週上四天班放假三天」議題，勞動部相當重視，而勞動部也理解到，許多勞工已經越來越看重工作與生活平衡的問題，希望進一步縮短工時的期待。

廣告 廣告

不過，勞動部也說，但本次議題涉及產業運作、勞工權益及民生需求等層面，勞動部希望可以先就各產業面，瞭解可能產生的影響，並已經邀集中央各目的事業主管機關召開研商會議，蒐集相關的意見。





快新聞／全國週休3日有望了？勞動部最新回應曝光

勞動部回應全國週休3日連署通過一事。（示意圖／擷取自勞動部網站）





此外，勞動部指出，在這段期間裡，各界對於這個議題的討論與關切，勞動部都有持續掌握並聆聽。這個議題與產業和勞工生活息息相關，希望把各方面的意見都好好蒐集起來，務實的評估政策，在社會有高度共識的基礎上，才會作進一步研議。

依「公共政策網路參與平臺」程序，勞動部處理及回應成案提議的期限原則為2個月。為了更全面聽取各界的意見，也讓政策規劃能更周延完善，將依規定延長處理期限，希望能在取得更充分的資訊與廣泛的意見後，在平臺正式回應。









原文出處：快新聞／全國週休3日有望了？勞動部最新回應曝光

更多民視新聞報導

台南「鐵路地下化」主結構完成 拚明年底啟用地下車站、捷運藍線動工

呼應賴總統！新光醫院當領頭羊 宣布明年全院加薪1800元

合作打詐成效曝！LINE下架7.3萬帳號 指揮官振奮：正面示範效果

