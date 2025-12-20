全國運動匯演開幕 金門中正國小鼓吹陣11連霸

金門中正國小鼓吹隊完成文陣比賽11連霸。 （記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

全國民俗體育最大賽事「全國民俗運動匯演活動」於二十日在台南大學舉行開幕典禮，運動部全民運動署長房瑞文專程南下參加，並宣示繼續舉辦的決心。來自金門的中正國小鼓吹隊再度在文陣項目拿下特優，順利完成十一連霸，今年還有開基玉皇宮和台灣府城隍廟招待全隊享用麥當勞和炸雞慶功，所有小朋友都表示快樂又滿足。

開幕典禮以文武陣迎接貴賓，包括後壁菁寮國小金獅陣、宋江陣，以及遠道自金門坐飛機來的中正國小鼓吹隊，金門金寧鄉湖埔國小跳繩隊擔綱開幕表演。房署長還特別應邀為鼓吹陣的哨角掛上紅彩。

廣告 廣告

房瑞文表示，今年因勞動部甫於九月才掛牌，所以延至十二月中才舉辦比賽。過去的「全國各級學校民俗體育競賽」今年改名為「全國民俗運動匯演」，報名人次達九千七百五十三人，比去年成長四百五十人；參加團體共五百九十三個，也比去年增加五十多個。

但有老師表示，如此改變影響國中升學獎狀累記加分。因為「匯演」和「競賽」不同，前者是「表演」後面是「比賽」，目前認定有加分的是比賽和競賽，體育署應考慮把名字再改一下，比如「全國民俗運動競賽」。

擔任迎賓重任的金門中正國小鼓吹陣去年在文陣比賽十連霸，今年加了六位家長和老師扮演的「仙女」大跳扇子舞，校長陳為信說，今年初出國去美國表演前，有人建議表演中可加入一些較輕鬆活潑的元素，才會熱鬧，所以指導老師李麗娟以「台灣尚勇」樂曲及現代舞步，讓大人陪著小孩亮相，讓表演更生動活潑，也可和現場觀眾互動。

今年中正國小鼓吹隊再以九十二點三三的高分完成十一連霸，一直是鼓吹陣最大功臣的「師鐸獎」老師李麗娟表示，能夠十一連霸是因為一直兼顧傳統與創新，中正國小是目前少數保有嗩吶、哨角的文陣隊伍，保存多項台灣本島罕見的古音及鼓吹樂式，展現高度文化價值及獨特性。