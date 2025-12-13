全國運動會基隆取得3金2銀5銅 謝國樑公開表揚

基隆市長謝國樑頒發獎狀給全運會得獎選手。（基隆市政府提供）

記者鄭鈞云／基隆報導

基隆巿舉行「一一四年全國運動會參賽人員表揚暨慰勞晚會」，基隆市長謝國樑親自頒發獎狀給得獎選手，嘉勉基隆代表隊全體運動健將及教練，共計七十二位選手及教練參加晚會。

一一四年全國運動會基隆市成績大放異彩，不負眾望取得三金二銀五銅，為近十年來最佳成績，全運會將發給選手、教練的總獎勵金達四百四十四萬，也是歷年之最；表現亮眼的游泳選手鄧羽?(文+?)共計獲得一金一銀一銅，成為名符其實的穿金戴銀、披上銅牌的另類大滿冠選手；跆拳道的選手表現也不遑多讓，在品勢項目奪得兩面金牌的佳績，選手林侑萱是國內少數擅長品勢及對打二項目的選手，就摘下個人及團體品勢金牌，團體項目由葉?(人+予)晴及簡湘玲二位選手共同攜手合作。

此外，「霹靂舞」及「拳擊」項目，由王奎恩及郭恩如二位選手首度搭配參加霹靂舞混合組二對二男女混合賽，憑藉著突破創新與青春活力為基隆市在霹靂舞全運會項目上首度奪得銅牌，接下來是驚心動魄、拳拳到肉的拳擊項目，也是首度參加全運會賽事，在孫志豪選手一路過關斬將下，在男子組第五量級中，為基隆市摘下全運會首面銅牌。謝國樑感謝參賽選手們的辛勞和付出讓基隆市在本屆賽會能夠有亮眼的展現。

謝國樑表示，今年首次編列，為了讓選手能夠持續在訓練及參賽上無後顧之憂，市府訂定「基隆市績優運動選手訓練補助金」發給辦法，金額最高每月補助兩萬五千元，同時增加參賽補助與績優培訓經費，讓選手能「安心就學、全心訓練」，在賽場上拼出最亮眼的成績。感謝所有選手及教練的全力以赴，讓基隆在體育成績上再度超越自我，本屆全國運佳績超過十年來的紀錄，顯示基隆市的體育推展方向正確，選手及教練們的努力也有了甜美的果實，期盼未來基隆在全國賽事上能更有突破。