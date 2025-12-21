全國運動會 攝影展登場

雲林縣睽違二十年再度主辦全國運動會，為完整記錄這場屬於全民的重要體育盛事，縣府教育處與文化觀光處共同辦理二零二五「雲林競艷‧精彩無限」全國運動會攝影比賽，邀請攝影好手透過鏡頭，捕捉賽事內外的精彩瞬間與感動時刻。此次攝影比賽共吸引超過千件作品投稿，最終精選一一六件優秀作品展出，即日起於文化觀光處三樓展覽廳登場，邀請民眾一同回顧雲林的榮耀與感動。

二零二五「雲林競艷‧精彩無限」攝影比賽優秀作品展，二十日舉辦開幕茶會，縣長張麗善親自出席，並頒發獎狀予入選作品作者。議員王秋足、簡慈坊、雲林縣攝影學會理事長張仁傑，議員顏忠義秘書顏宛儒、陳芳盈助理廖秉政，以及眾多攝影愛好者與藝文創作者共襄盛舉，現場氣氛熱絡。張麗善縣長表示，一一四年全國運動會的成功舉辦，是全體縣民齊心投入、共同完成的重要成果。開幕典禮中，從千人土風舞、武術、街舞、國術到布袋戲等多元展演，集結縣內老、中、青、幼不同世代共同參與，形塑出專屬於雲林的集體記憶。她感謝來自全國各地的攝影好手，以專業視角與熱情快門，將無法重來的珍貴情感與榮耀時刻完整保存，凝聚所有參與者的心血與感動。

張縣長指出，賽場上每一位選手與教練全力以赴、永不放棄的運動家精神，都是最真實、最動人的畫面，而這些瞬間也透過攝影被定格成為永恆記憶，讓更多人得以重溫全運會的熱血與感動。

文化觀光處處長陳璧君表示，在人手一機的時代，攝影已成為記錄生活的重要方式，而全國運動會中許多動人瞬間更是無法重來，唯有透過快門才能永久保存。縣府多年來與雲林縣攝影學會密切合作，此次展覽不僅呈現場上競技的張力，也完整記錄全民投入賽會的情感與回憶，深具文化與歷史價值。

陳璧君指出，此次展覽將持續至十二月二十四日，未來將規劃於縣府官網進行線上分享，期盼讓更多民眾持續回顧這段珍貴時光，感受運動賽事所傳遞的正向力量。