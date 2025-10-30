全國運澎湖羽球勇奪佳績 陳光復頒發逾55萬獎勵金表揚選手

▲全國運澎湖羽球勇奪佳績，陳光復頒發超過55萬獎勵金表揚選手。

【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】114年全國運動會，澎湖縣羽球代表隊表現亮眼，勇奪多項佳績：男單選手王柏崴成功衛冕，完成二連霸壯舉；劉韋奇奪得男單第4名；女子雙打謝芷楹、謝紫庭獲第7名；男子雙打張瀞元、張瀞升拿下第8名；男子團體榮獲第8名，充分展現澎湖選手堅韌不懈、全力拚戰的運動精神。

澎湖縣長陳光復今（30）日下午於縣府接見羽球代表隊選手與教練，頒發超過55萬元獎勵金，肯定他們在賽場上全力以赴、為澎湖爭光的傑出表現。他表示，每位選手都是澎湖的驕傲，不論是目前活躍於職業賽場的選手，或是已轉任教練、重新投入訓練、挑戰全國運的前輩們，都展現出「小島大志氣」的精神與深厚的在地情感。

廣告 廣告

陳光復指出，選手的成功來自長年訓練與無數努力。許多選手從小在澎湖啟蒙、打下扎實基礎，之後前往臺灣接受更專業訓練，不斷精進技術與心理素質。而縣府深知運動員背後的艱辛，近年持續投入資源，除提供訓練經費、比賽獎勵外，也積極聘請專業教練、優化場地設備，營造安全完善的訓練環境，並補助基層選手赴臺參賽，開拓視野、累積經驗，為未來競技奠定更堅實基礎。

陳光復強調，縣府持續推動運動扎根與人才培育，支持各項競技運動發展，讓更多年輕選手有機會在國家舞臺上為澎湖爭光。他並感謝教練團隊的專業指導及家長的全力支持，期勉所有選手繼續保持熱情與毅力，向更高目標邁進。

此次全國運動會中，澎湖羽球代表隊自資格賽一路挺進會內賽，面對全國強敵仍不畏挑戰，展現卓越實力。其中，王柏崴在男單金牌戰中，於第三局反拍回防時不慎滑倒受傷，短暫傷停後調整心態，最終以21：16奪下冠軍，寫下感人且激勵人心的一頁。

114年全國運動會澎湖縣羽球男子組團體名單：王柏崴、劉韋奇、張瀞元、張瀞升、李喬益、劉家愷；男子組帶隊教練：吳明修、女子組帶隊教練：陳慧真。