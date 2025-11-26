全國道安考評 基市府獲肯定 榮獲「卓越獎」、「精進獎」及「達標獎」三大獎項

基隆市榮獲交通部頒發「114年道路交通安全考評」之「卓越獎」、「精進獎」及「達標獎」三項大獎肯定 。（記者鄭紫薇翻攝）

交通部於114年11月21日盛大舉辦114年「金安獎」頒獎典禮，基隆市榮獲全國道安考評觀測指標分組第一名的｢卓越獎」、較過去3年平均改善幅度本島前三名的「精進獎」及道路交通事故死亡人數較112年減少7%的「達標獎」，成績耀眼。

市長謝國樑表示，為推動人本交通，從上任起開始推動「行人友善」與「行人有序」兩大政策，並在本市港道路交通安全會報積極努力精進改善下，基隆市113年度交通事故30日死亡人數27人，比112年度31人，減少4人(-12.9%)，113年度行人交通事故死傷計364人，比112年度395人，減少31人(-7.8%)， 113年度交通事故死傷計4800人，比112年度5126人，減少326人(-6.4%)，延續至今年度交通部資料統計114年1至8月止，基隆市行人交通事故死傷人數為151人，相較113年同期減少99人(-39.6%)，顯示基隆市車輛停讓行人的文化逐步建立，成效顯著。

謝國樑非常肯定基市港道路交通安全會報所有小組成員的努力，也非常感謝市民朋友的支持，同時期許基市港道路交通安全會報持續推動「行人友善」與「行人有序」政策，積極執行校園周邊改善計畫、提升道路品質公共環境改善計畫、永續提升人行安全計畫及易肇事路口路段改善計畫等。

謝國樑指出，市府將持續設置綠底行穿線、放大型行人號誌燈、行人早開時相、行人專用時相、無號誌化路口警示設施及加強宣傳等策進作為，建立完善人本交通的停讓文化，營造更舒適、更友善、更安全的交通環境。