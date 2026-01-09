全國道教領袖大會師 共議籌設台灣道教學院

▲全國道教界領袖逾600人齊聚台中無極三清總道院，舉行台灣道教學術化發展座談會，前立法院長王金平拋磚引玉捐出200萬元。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.9)

[NOWnews今日新聞] 全國道教界領袖逾600人齊聚台中無極三清總道院，舉行台灣道教學術化發展座談會。本次座談會由前立法院長王金平邀請舉辦，會中達成成立「台灣道教學院籌備委員會」共識，王金平率先捐出200萬元，拋磚引玉獲得5位熱心人士響應。

座談會場面盛大，是台灣道教發展史上極具指標盛會，除了王金平前院長外，與會貴賓有《無極天元道脈》三台開山主持黃阿寬道長、佛教長老釋宗皇法師、台中市政府副市長黃國榮、中道和平聯盟副主席陳樹、中華民國道教總會理事長黃承國（秘書長張肇珩）、台灣省道教會理事長陳燦宏（秘書長邱義郎），以及各縣市道教會理事長、總幹事與多位道教界耆老先進。

廣告 廣告

▲會中達成成立「台灣道教學院籌備委員會」共識，王金平率先捐出200萬元，拋磚引玉獲得5位熱心人士響應。(圖／記者金武鳳攝，2026.1.9)

道教界重量級人士如第六十三代天師入室弟子張鼎芳道長、崑崙仙宗理事長李隆漢、靈寶派道長盧崑永、正一派大法師楊登嵙、一貫道耆宿張守一···等人亦到場參與。

此外，學界代表陣容堅強，包括中央研究院院士李豐楙教授、文化大學蔡相煇教授、台大教授賴炤榮、政大教授湯紹成、開南大學副校長郭晉源教授、政治大學華人宗教研究中心主任林振源教授、淡江大學張家麟教授、國防大學謝勝義教授等人。

▲全國道教領袖在台中大會師，立委楊瓊瓔到場致意，表示一直追隨王金平，如今繼續追隨王的道教學院。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.9)

王金平表示，近年來，台灣的基督教、天主教、佛教乃至一貫道等宗教團體，皆廣設大學，積極培育宗教人才，弘揚教義，令人印象深刻。2003年時，星雲大師曾跟他說，希望道教也能創辦大學，與佛教良性競爭、共同提升。

基於此一理念，王金平在四年前，便指示成立專案小組，積極研究與策劃成立「臺灣道教學院」·並於民國111年5月19日，獲教育部正式核准籌備。如今，相關籌備工作正穩健推動中，包括課綱擬定·校地勘選、資金籌措、教學設備規劃與法規建置等多項要務，皆在持續進行中。

王金平表示，他衷心期盼道教界人士眾志成城，共同耕耘這片屬於道教的沃土，成就這項「功在當代、利在千秋」盛事。

座談會由前政戰學校校長于茂生中將擔任主持人，會中宣告應即成立「台灣道教學院籌備委員會」，積極對外募集建校基金，並整合校地資源。 王金平當場拋磚引玉，率先捐出200萬元，隨即獲得5位熱心人士響應，先後認捐，預期在各界支持下，今年即可達成設校目標。

座談會以別開生面的「恭讀《道德經》，體悟修行人生」經典選段揭開序幕，展現道教經典與現代生活结合的可能性，隨後由中道和平聯盟副主席陳 樹專題報告「弘揚道家促進中道和平］，以及政治大學林振源教授報告台灣道教救學院課綱規劃與設計」，國防大學謝勝義教授則就「道教職能認證的趨勢與展望」進行專題說明，為道教教育制度化奠定理論與實務基礎。

會議在理性且熱絡的交流氛圍中圓滿落幕。與會道教領袖與學界人士一致肯定，此次會議對凝聚道教界共識、規劃未來發展方向具有重要意義。主辦單位表示，未來將持續推動相關座談與教育計畫，期盼為台灣道教的永續發展奠定更穩固的基礎，為臺灣道教學院」的開辦立下厚實的共識。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

麗喆中小學耶誕慈善募款 師生、家長暖贈145萬助弱勢

2025台灣最佳國際品牌揭曉 美利達名列第13名

台中十大伴手禮網路票選開跑 現場票選及市集周末登場