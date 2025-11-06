全國部落健康營造會活動臺東成果豐碩奪多項殊榮佳績

全國部落社區健康營造成果會，臺東縣衛生局辦理輔導轄內13 個部落社區健康營造中心展現亮眼佳績，其中，蘭嶼鄉東清社區發展協會獲成果影片優等獎，卑南鄉下賓朗社區發展協會、卑南鄉利嘉社區發展協會及東河鄉阿度蘭阿美斯文化協進會獲成果影片佳作獎。人氣海報獎由卡大地布文化發展協會、卑南鄉下賓朗社區發展協會、達仁鄉新化社區發展協會、金峰鄉青年會、太麻里鄉查拉密社區發展協會及臺東縣東河鄉阿度蘭阿美斯文化協進會等6家榮獲此獎項（見圖）。

廣告 廣告

衛生局孫國平局長表示，臺東縣有全國最多13個部落社區健康營造中心，在部落推動健康促進活動、長者健康老化、健康飲食、傳統食材入菜、健康文化保存、手機成癮影響視力等，服務年齡涵蓋部落長者、青壯年到兒童；從家戶健康調查到提供家庭成員各項需求，透過影像、文字、音檔等方式，記錄長者的生命故事，保存部落的健康文化，並進行傳承。培力青少年結合長者智慧及族群特色，部落青年發揮潛能，成為促進部落健康的重要推手。全國成果會中6個營造中心榮獲人氣海報獎，展現亮眼佳績，並分享部落健康營造，獲得熱烈共鳴的掌聲！

得獎作品為各營造中心今年度倡議健康議題之成果， 首推部落長者生命故事，藉由訪談部落長者，深入了解長者的生活智慧及傳承，使用文字、影像及音檔保存，形成具有部落健康文化的故事多媒體資料庫，保存珍貴的部落健康歷史與文化，以利傳承。長者參與生命故事寫作更加提升長者自信心，促進心理健康與社會參與；並讓我們更深入暸解與尊重長者的貢獻。

另，健康生活象圈家族推動部落健康生活以「視力健康」為主軸，經調查族人手機使用率，發現長時間使用3C產品已成為影響視力的重要因素。為此，結合部落文化與健康概念，研發出以菊花、枸杞、決明子與甜菊葉為基底的護眼茶飲與茶包；帶領族人手作植物護眼熱敷包與眼部按摩體驗；讓部落孩子學習長輩童年遊戲，促進代間交流；舉辦籃球賽實體互動青少年少用手機；製作護眼操教學影片，從生活中實踐護眼行動，讓視界更清晰，彼此情感連結更深。

原動力象圈家族結合部落特色活動，推動全民動起來，以運動帶動健康、以運動後飲品補給能量！從健走、有氧及球類運動到部落傳統植物製作健康飲品分享，讓族人在活動中感受活力、交流情感，並應用傳統植物(山苦瓜+枸杞)運動後喝健康無糖飲品，身體更健康，並成為落健康行動的原動力，共創活力與永續的健康社區。