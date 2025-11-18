全國酒駕死傷數趨緩 金門、雲林等7縣市反增

根據交通部公布的最新全國酒駕事故死傷統計顯示，今年1至8月全國酒駕事故共造成5797人死傷，較去年同期減少298人、下降4.9％，但金門、宜蘭、雲林、新竹縣、新北、苗栗與澎湖等7個縣市死傷人數卻上升。

台灣酒駕防制社會關懷協會分析，其中雲林縣酒駕死傷人數增加53人全國最多，增幅18.7%；金門縣則以33.3％增幅居全國之冠，共增加9人。此外，新北市增加40人，增幅8.4%；宜蘭縣增加29人，增幅24%；新竹縣增加19人，增幅9%；苗栗縣增加12人，增幅7.1%；澎湖縣則增加2人，增幅5.1%。

相較之下，酒駕死傷人數減少最多的縣市為桃園市，較去年同期大幅減少100人、降幅達15.2％；台中市與台南市分別減少97人與43人。下降幅度最大縣市則為連江縣，由9人降至2人、減少77.8％。

各縣市警方取締方面，今年截至8月，台中市共取締3925件酒駕，居全國之冠；高雄市3758件居次，桃園市則有2957件。協會指出，地方政府提高取締強度，是短期內最能有效遏止酒駕的方法。

另外，協會也提醒，隨著天氣轉涼，民眾應注意避免在食用薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等含酒精料理後駕車上路，否則將導致酒駕觸法，飲酒後也應至少間隔24小時再駕車，確保酒精代謝完畢。

