全國醫品競賽勇奪17個獎項 屏基大放異彩

▲屏東基督教醫院於全台各項醫療品質競賽中，一舉囊括十七項獎項。（記者陳真攝）

屏東基督教醫院近期於全台各項醫療品質競賽中，大放異彩，一舉囊括十七項獎項，展現醫療團隊將第一線臨床經驗，轉化為創新解方的卓越實力。

屏基院長吳榮州表示，「少挨一針、少感染風險」是民眾走進醫院時最真切的期待，獲獎不只是榮耀，更是對醫院長期落實「以病人為中心」理念的肯定，透過跨部門合作與創新思維，屏基持續回應民眾最在意的醫療痛點，讓醫療品質真正落實在每一次照護細節中。

屏基指出，在分秒必爭的急診室，檢體品質攸關診斷正確與治療時效。檢體一旦發生溶血，便必須重新採血，不僅讓病人承受重複挨針的不適，也可能延誤後續處置。為此，屏基檢驗科攜手急診護理人員組成跨部門品質改善團隊，運用品管圈手法，透過數據分析、問卷調查、魚骨圖、柏拉圖及真因驗證，找出急診生化檢體溶血的關鍵原因，並據此研發全國首創、甚至具國際前瞻性的改善工具。

其中，「Color Cue導檢架」、「e-mixer血液檢體混合器」的創新成果皆已申請專利，不僅在台灣醫療品質協會二○二五年品質改善成果競賽中榮獲金品獎與創新獎，更勇奪二○二五年國際品管圈大會金獎及高雄國際發明暨設計展金牌獎，讓屏基的品質改善成果站上國際舞台。

屏基急重症副院長黃偉春強調，品質改善的初衷從來不是為了得獎，而是為了每一位病人，讓每一次檢驗更準確、每一次照護更安全。這些看似微小的改變，累積起來就是守護病人安全與推動醫療永續的關鍵力量。