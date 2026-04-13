全國醫學中心 今年拚電子病歷互通

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衛福部拚今年全國醫學中心電子病歷互通。（本報資料照片）

衛福部導入FHIR標準推動數位醫療轉型，解決醫療資訊「孤島」問題，去年底已完成3家醫院電子病歷互通，目標今年全國醫學中心、後年全國醫療院所電子病歷互通。衛福部資訊處處長李建璋說，接下來將輔導各醫院使用FHIR標準，並結合醫院評鑑系統，等大部分院所熟悉新科技後，再推動立法。

李建璋說明，過去醫院資訊系統封閉，跨院間病歷無法整合。FHIR標準如同醫學資訊領域的WWW，可通用於全世界，達到資料統一，讓醫療資訊邁向跨院、跨系統互通整合。未來民眾在不同醫療院所就醫時，不必重複攜帶紙本病歷或進行不必要的檢查，醫師也可更快掌握患者病史、用藥紀錄等，提升診療效率與品質。

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李建璋指出，衛福部前兩年已完成「訂標準」，並在去年底完成馬偕、長庚、中山附醫共3家醫院的實驗性病歷互通。今年目標所有醫學中心互通，明年擴大至區域、地區醫院，後年繼續向下擴及衛生所及診所。

李建璋表示，接下來會輔導醫院使用並結合評鑑系統，等到大部分醫院熟悉這項科技，最後才會推動立法，因為若科技成熟度不夠，醫院可能跟不上。

至於FHIR是否納入醫院評鑑？李建璋說，過去專家都建議納入，不過總統及部長宣示，為減輕醫院負擔，評鑑改為6年一次，因此若要將FHIR標準納入，也要到下次評鑑改革時才會進行。

衛福部13日舉辦首屆「台灣50優良SMART應用程式頒獎典禮」，表揚國內50組優秀智慧醫療App，涵蓋醫療AI應用、臨床決策系統、行政工具、資訊視覺化4大類別。未來有望讓各院電腦斷層、X光資訊相通；協助醫師評估治療風險，如開抗凝血劑時評估出血風險或加速癌藥事前審查；並協助醫院計算評鑑指標、聽寫協助寫病歷等。