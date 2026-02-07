生活中心／綜合報導

為支持弱勢兒少照顧服務，傳遞社會溫暖關懷，中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國，攜手中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳、中華民國中醫師公會全國聯合會理事長蘇守毅，並結合新北市牙醫師公會理事長溫世政、南投縣醫師公會理事長陳宏麟等地方公會力量，共同前往南投埔里參與公益行動，實際關懷高風險與高需求兒少族群。





全國醫、牙、中醫三師攜手公益 送愛心到埔里關懷弱勢兒少

總統賴清德感謝全國醫、牙、中醫三師攜手公益。（圖／民視新聞）





本次活動由立法委員林月琴主導，並獲得賴清德總統親自出席致詞，展現政府對兒少保護與社會福利議題的高度重視。賴總統於致詞中，肯定民間團體長期投入第一線服務的付出，也感謝醫界、牙醫界與中醫界以實際行動展現專業責任，共同守護孩子的成長與未來。

全國醫、牙、中醫三師攜手公益。（圖／民視新聞）





活動重點關注位於埔里的陳綢阿嬤社會福利基金會。該基金會長期照顧高風險家庭、逆境兒少及三級難置兒童，是全台承接高需求兒少比例極高的重要安置機構。此次透過公益餐會與社會募款，期盼讓更多社會大眾看見制度縫隙中，仍持續堅守崗位的服務現場。

醫師全聯會表示，跨專業公會攜手投入公益，不僅展現醫療專業的社會責任，也期待凝聚更多社會力量，讓關懷持續擴散，為孩子打造更穩定、安全的成長環境。

原文出處：全國醫、牙、中醫三師攜手公益 送愛心到埔里關懷弱勢兒少

