全國金安獎 竹縣2項獲「南八萬」

〔記者黃美珠／新竹報導〕被視為全國交通安全最高榮譽的「金安獎」，新竹縣今年獲得「特別獎~高齡者機車交通安全」、「公路監理(第2組)」的2個全國第1名。另有員東國中、安興國小雙雙獲得績優學校的肯定，以及國慶通運駕駛羅德順、安興國小交通志工隊長賴美珠，分別贏得「優良職業駕駛人」、「績優導護人員」的榮耀。

縣府交通旅遊處長陳盈州說，自撞、自摔事故占縣內整體交通事故約12%，卻占死亡事故的35%。他們分就汽、機車在好發族群和時段上分析發現，機車「自摔」以18歲到34歲的風險最高，常發生在夜間離峰與通勤尖峰時段，原因多是誤判路況、操作不慎、路面濕滑，也有部分是因酒駕。

機車「自撞」多發生在傍晚、夜間以及清晨等光線不足時，以18歲到24歲的比例最高，主因多是恍神、分心以及閃避不當，且有近6成自撞的是電桿。

汽車自撞則好發在夜間跟清晨，肇事者若是18歲到24歲之間，多跟疲勞、打瞌睡或酒駕脫不了關係；如果是65歲到84歲間的，則多與恍神、分心或疾病、服藥有關。在汽車自撞死亡案中，「自撞電桿」、「衝出路外」各占了3成。

為降低前述事故風險，縣府朝3大面向推動改善，就工程上，已依事故資料做系統性盤點出59處事故熱點，檢核路面防滑、照明以及障礙物等，強化交通工程環境。

另依事故特性，由教育等單位加強宣導禁止酒駕、防範疲勞駕駛、身體機能衰退、車輛保養以及防禦駕駛等；並從執法面加強夜間取締酒駕、高風險時段違規攔查來提升用路安全。

