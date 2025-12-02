全國金象盃大數據分析競賽 基隆二信掄元

「2025年全國金象盃大數據分析競賽」，基隆市二信高中資料處理科的4支參賽隊伍全部獲獎。其中，高二的張嘉元（前排左一）、林濬莛（前排左二）勇奪全國冠軍。（記者趙智偉翻攝）

「2025年全國金象盃大數據分析競賽」，基隆市二信高中資料處理科的4支參賽隊伍歷經初賽、決賽，一路過關斬將，全數獲獎。其中，高二的張嘉元、林濬莛雙人組更是掄元，拿下全國冠軍，其餘3支隊伍分別榮獲特優、優勝獎項。

全國金象盃大數據分析競賽採取北、中、南、東四區分區淘汰賽的初賽後，錄取全國前30名進入決賽，爭奪冠、亞、季軍及3名特優與3名優勝，競爭激烈。同時，為促進大數據分析技術的實務應用與教育扎根，今年競賽提供Hadoop平台，並要求選手使用Apache Pig、Apache Hive、Jupyter Notebook、Python等工具，搭配政府開放平台資料集進行問題分析與解決，考驗參賽學生的數據運算能力與邏輯思維。

基隆市二信高中資料處理科派出4支隊伍參加今年比賽，參賽的同學均為高一、高二的學生，北區初賽全數過關晉級決賽。其中，高二的張嘉元、林濬莛勇奪全國冠軍；高二蔡淳羽、陳君晏，以及高一曾英倫、陳品睿分別獲得特優；高一林子淨、張憲朋則獲得優勝，獲獎學生在競賽中，均展現專業能力與紮實的訓練成果。

今年的冠軍組合張嘉元、林濬莛，去年高一時，也曾參加這項競賽，但無緣進入決賽，今年捲土重來，一舉奪魁。張嘉元、林濬莛在今年參賽前，積極投入專業學習與假日訓練，在北區初賽時，只獲得亞軍晉級全國決賽，結果在台北商業大學舉行的決賽中，二人以默契十足的分工、穩健的解題策略脫穎而出，擊敗各區的冠軍隊伍，演出「逆轉勝」勇奪決賽全國冠軍。

二信高中資處科主任邢文忠表示，金象盃競賽門檻高，學生須熟悉各種軟體工具，才能順利應對賽題，而該校資處科一直是朝資訊管理的專業方向規畫課程，因應108課綱「校校有特色、科科有亮點」，更開設「格子趣大數據分析跨群選修課程」，並在校長林立的大力支持下，逐步打造超前的大數據教育環境。

指導老師徐寶珍指出，學生須從認識Linux再進到大數據平台的關鍵技術Apache Hadoop，還要學習使用SQL語法分析大數據Hive，以csv和tsv檔下載後使用Excel進行篩選、字串擷取、樞鈕分析，這些過程都須一步一腳印才能累積豐厚的實力，張嘉元與林濬莛的成功，是「堅持、努力與累積實力」的典範，兩位同學不只技術精進，也學會在壓力下保持冷靜，這次奪下全國冠軍，絕非僥倖。