全國開台聖王祭典聯誼大會在台南 逾60宮廟、3000多信眾共賀盛典





全國宗教盛事「全國開台聖王祭典聯誼大會」今（28）日於北汕尾鹿耳門天后宮隆重登場，由中華民國奉祀開台聖王鄭成功聯合會號召全台主祀開台聖王鄭成功的宮廟齊聚一堂。此次盛典共吸引來自全國60多間主祀宮廟代表與神尊聖駕共襄盛舉，現場湧入超過3000名信眾，場面莊嚴熱烈，充分展現台灣民間信仰的凝聚力與深厚歷史底蘊。

市長黃偉哲表示，感謝中華民國奉祀開台聖王鄭成功聯合會長期以來致力於宗教交流與地方事務推動，串聯全國宮廟力量，其影響力與貢獻有目共睹。也感謝各宗教團體在穩定社會、安定人心上的重要角色，並虔誠祈求開台聖王庇佑台南風調雨順、市民平安順遂。

北汕尾鹿耳門天后宮主委林瑞男表示，期盼這次盛會能夠凝聚社會各界的支持與參與，共同傳承和發展台灣獨特的宗教文化。鹿耳門天后宮也以最熱情的心意迎接來自全國各地的宮廟與信眾，共同慶祝這一盛大的宗教與文化盛典。

本次祭典以「團結與傳承」為核心主題，旨在透過全國宮廟間的聯繫與交流，共同弘揚開台聖王勇於開拓的精神，進而推動台灣民間信仰文化的深耕發展。活動內容精彩紛呈，除了由各宮廟代表參與莊嚴盛大的傳統祭祀儀式，以至誠之心向聖王公獻上祈禱與祭品外，現場更邀請民間藝人與團體帶來傳統舞蹈表演，展現台灣豐厚的文化底蘊。此外，活動亦規劃了宗教交流座談會，讓各宮廟代表能分享經營經驗與文化特色，促進彼此的了解與合作；而在最受矚目的傳統表演環節中，則展示了各宮廟獨具特色的陣頭與神尊聖駕，讓所有參與者都能在熱鬧非凡的信仰氛圍中，深刻感受台灣獨特的宗教藝術魅力。

