全國雞蛋大稽查啟動！石崇良：先鎖定「編號C」籠飼雞為主

衛福部長石崇良今（17）日表示，稽查將鎖定同為「編號C」的籠飼雞蛋為主。游騰傑攝



彰化縣文雅畜牧場日前爆出雞蛋檢出芬普尼殘留，被列為移動管制案例場，所有蛋品必須逐批送驗、確認安全才可放行。然而食藥署信誓旦旦宣稱「全面管控」，卻立刻遭到打臉，台中市近期又查出有多達4萬顆毒雞蛋在管制期間被偷賣。

衛福部長石崇良昨（16日）首度宣布將全面擴大抽驗，今（17日）受訪時進一步證實，稽查將鎖定同為「編號C」的籠飼雞蛋為主。

毒雞蛋事件曝光後，專家及立委多次要求全面擴大抽驗，但食藥署長姜至剛以「全面百分百稽查對不起科學」為由拒絕。直到台中市再度查獲非法流出的毒雞蛋，才由石崇良親自出面宣布啟動擴大稽查。

廣告 廣告

石崇良今出席「台灣健保30，共創永續未來」研討會前受訪時表示，本週起將針對市售雞蛋全面加強抽驗。針對擴大抽驗的方式，石崇良語帶保留。他強調，細節現階段不宜公開，因為不要讓廠商有任何可預先準備的空間，在平常的狀態下比較能驗出有無問題。

他指出，擴大檢驗將依據風險分層進行，優先查核「編號C」籠飼蛋，並依據畜牧場過去的紀錄跟飼養的密度，由衛福部跟農政單位合作，依不同縣市的風險程度，再設定採樣方式跟件數，過程將會滾動式修正。

彰化縣文雅畜牧場雞蛋在11月5日因芬普尼超標遭移動管制，但11月10日在台中「龍忠蛋行」又查獲來自文雅畜牧場的雞蛋，並檢出芬普尼代謝物含量0.05ppm，與規定殘留容許量標準0.01ppm不符。

食藥署表示，雞蛋是在11月9日由文雅畜牧場販售給台中龍忠蛋行，與11月11日農政單位在文雅畜牧場查到的是同一批，顯示已被移動管制的案例場仍有雞蛋非法流出。

食藥署於11月4日已通知並督導受案例場雞蛋影響的10縣市衛生局，全力追查芬普尼雞蛋，並下架、回收及嚴禁不合格雞蛋在市場流通。食藥署在接獲臺中食安處通報，立即發文案例場轄區縣政府及其農業處、動物防疫所等，要求相關單位查明原因並予以說明；食藥署另已同步函送彰化地檢署偵辦，以協助釐清權責。

更多太報報導

文雅畜牧場偷賣芬普尼蛋！石崇良直呼不可思議 要求彰縣府絕對要究責

不甩移動管制！彰化4萬顆芬普尼蛋流向台中 已賣給早餐店、散戶

芬普尼毒蛋風波燒！楊振昌籲可評估增加抽驗、讓消費者放心