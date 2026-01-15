全國雞隻減少 雲林偷雞集團偷近700隻雞300元賤賣

中部中心／蔡松霖 雲林報導

天氣冷，冬令進補，燉雞驅寒少不了！但由於去年颱風及豪大雨關係，全國雞隻數量減少，雲林大埤就出現偷雞集團，從去年底開始，到2個養雞場，偷了將近700隻雞，再以每隻300元的低價，轉賣給市場攤商牟利，警方擴大追查，逮捕4名嫌犯，主嫌已遭法院裁定羈押。

大鍋不斷冒出陣陣熱氣，一層厚厚的麻油漂浮在上方，枸杞、老薑、紅棗，加入熬煮，這就是冬令進補的一大好選擇，麻油雞。目前是冬季進補旺季，土雞肉需求量增加，在雲林，果然就有人對雞，動了壞心思，不養，用偷的！

大埤鄉去年底至今多起雞舍遭竊 調監視器以車追人4嫌落網（圖／民視新聞）





雞舍外的藍色帆布被掀起，裡頭鐵門開著，而在最外圍的圍籬，也有被破壞的痕跡，雲林縣大埤鄉，從去年底到今年初，發生了多起雞舍遭竊案件，警方獲報，擴大調閱監視器，鎖定嫌犯，以車追人，將4名嫌犯，一舉逮捕。

車門一打開，好幾個大水桶裡裝的全是處理過的雞，嫌犯還堅稱這是自己剛買回來的，員警當然理都沒理，將車上4人通通帶回，根據了解，這個偷雞小隊，由詹姓主嫌帶頭，鎖定偏僻雞場後，趁著深夜開小貨車，用老虎鉗破壞圍籬，為了不被發現，一次只會偷1到200隻雞，從去年12月23日到1月2日，兩周內到兩個雞場，行竊3次，陸陸續續偷了將近700隻雞，再將雞以每隻300元，販賣到傳統市場及黃昏市場，





冬季進補旺季! 土雞需求量暴增 雲林大埤出現偷雞集團（圖／民視新聞）





這名詹姓主嫌，7年多年前，在大埤偷過鴨，也曾經偷過大蒜，過了7年，又組成集團，將雞農辛辛苦苦養的雞，偷走後轉賣，做起無本生意，屢次犯案不知悔改。

