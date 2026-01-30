全國電今年營運保守 強化加值服務

房市冷清，全國電今年保守。圖為董事長林政勲。(記者歐宇祥攝)

〔記者歐宇祥／台北報導〕3C通路商全國電子(6281)董事長林政勲今日表示，今年景氣持續波動，尤其房市仍然冷清，將衝擊全國電主力的大家電銷售，加上近年通膨持續，消費者可支配所得遭壓縮，都衝擊零售消費市場，對今年營運仍保守看待；不過，全國電近年也持續耕耘加值服務，並持續最佳化街邊店，鞏固營運基石。

全國電2025年全年營收188.3億元、年減約5%，為6年來低點，從疫情、線上銷售趨勢改變民眾消費習慣後營運仍壓抑。儘管去年、今年房市偏冷，但台灣房價連年上漲，租金壓力續增，也造成各零售店家的營運成本越發沈重。

林政勲指出，去年除房市、房價、通膨等營運壓力外，關稅也是壓抑消費市場的因素之一。去年全國電主力的大家電中僅有洗衣機銷售成長，冷氣、冰箱、電視銷售較前年衰退，普發一萬也未見明顯帶動力。

此外，去年7月因颱風多，但該月又是空調銷售最重要的月份，直接衝擊冷氣空調表現。

不過，林政勲說，近年全國電的實體店面持續翻新、更換到更好店點，每年以最佳化15到20家店，除強化線上通路外，全國電也開拓百貨通路，目前已打入秀泰、遠雄等體系百貨；此外也持續強化售後服務、安裝、冷氣清洗等服務。

