全國電子「這家電，不只專業而已」專業對決 新春限時回饋全面啟動

在科技高度發達、萬物皆可「立即擁有」的 年代，效率讓世界變得聰明，卻也讓人心變得更冷。全國電子透過年度品牌觀察發現，當代消費者雖擁有越多科技，對彼此的耐心卻在流失，甚至失去理解他人的動機。基於此深刻洞察，全國電子延續「揪感心」所累積的情感連結，進一步將品牌精神落實於服務層面，聚焦「最理解、最專業」的雙軌服務核心，從選購到售後服務，陪伴消費者打造更安心的居家生活體驗。

全國電子深知消費者不僅追求效率，更希望在冰冷的規格數字背後，能遇見一個同樣懂家電、懂需求的專業夥伴，協助釐清選擇、提供安心建議。全國電子 2026 年新春品牌影片「這家電，不只專業而已：專業對決」，以專業服務陪伴消費者走過家電選購與使用的每一個關鍵階段，回應生活中對效率與安心的期待，重新定義品牌宗旨：「讓家的電，不只是家電的能量，更是人與人之間，那份被理解的暖流，讓家更有電。」

新春品牌影片上映中 https://youtu.be/IGnU-lqg94c

全國電子將品牌精神落實於服務層面，聚焦「最理解、最專業」的雙軌服務核心，從選購到售後服務，陪伴消費者打造更安心的居家生活體驗。

專業對決中的「理解」格局

在資訊爆炸的時代，真正的專業在於能否精準解決消費者的焦慮。全國電子透過全新「專業對決」系列影片，將冰冷的產品數據轉譯為生活語言。例如，在挑選除濕機時，我們不只談濕度百分比，我們理解當客人來訪時，除濕機不只是為了防黴，更是主人對於生活質感的一份「面子」與「氣度」；在挑選電視畫質時，我們洞察「白天看 LED 不怕亮，半夜關燈看 OLED 更有感」的場景差異；針對氣炸鍋挑選，門市人員除了分析「功率越高、功力越高」的外酥內嫩原理，更幽默推薦「透明款」以便「邊炸邊拍、順便來張自拍」，精準切中現代人的生活型態。

這種專業不僅存在於螢幕，更體現在每一位門市顧問能協助「衝動型購物」做出適切的選擇、幫「爬文猶豫族」提供明確而果斷的專業建議。

居家健康守護：空調專業清洗的一站式深度解決方案

全國電子深知，家電的價值在於長久的「穩定發揮」。針對居家環境與空氣品質的高度追求，我們推出了「空調保養清潔方案」，這不僅是單純的洗滌，更是對居家健康的深度防禦。

現代消費者更在乎「養機」而非僅是「買機」，全國電子推出「空調保養清潔方案」，強調「省電 UP、去除異味、過敏 OUT」，建立了嚴謹的標準化 SOP，包括清洗前後的關鍵步驟拍照記錄，讓服務過程完全透明可追溯。

新春限時回饋全面啟動

全國電子針對新春換機潮進行了精準的資源配置。本次優惠不僅是回饋，更是透過點數機制的整合，將單次消費轉化為「長期的消費動力」。

全品類優惠亮點（活動至 2026 年 2 月 20 日）：

● 四大家電（電視、冰箱、洗衣機、空調）： 單筆滿 5,000 元送 500 元春節購物金（會員點數 1 點 = 1 元）。

● 電視影音： 購買指定 75 吋以上電視，加碼送現金紅包最高 18,000 元，搭配 Soundbar 再贈 888 點會員點數；延長保固最高至 5 年，加購價1,300元起。

● 數位 3C ：指定筆電65折起，單筆滿 5,000 元即可抽日本東京雙人來回機票。

● 生活小家電： 指定商品單筆滿額最高享有 11% 現金回饋，並有機會抽中「免單」。

● 政府補助利多： 冷氣、冰箱可享政府節能補助最高 5,000 元，除濕機貨物稅減徵最高 1,200 元。

全國電子透過整合實體門市專業諮詢、原廠保固技術支援、以及超越期待的售後服務，邀請全台消費者共同參與的居家進化旅程，達成「讓家更有電」的美好日常。

「這家電 不只專業而已，讓家更有電」

全國電子深信，「家」不只是一個空間，更是讓人心重新充電的地方。透過整合實體門市專業諮詢、原廠保固技術支援、以及超越期待的售後服務，我們正逐步達成「讓家更有電」的美好日常。

「這家電 不只專業而已，讓家更有電」邀請全台消費者共同參與的居家進化旅程。在新春佳節之際，誠摯邀請您親臨全國電子，體驗這份結合「專業」與「理解」的極致暖流。

