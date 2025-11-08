全國電子50年大升級！500坪超大門市開幕 搭雙11、普發萬元撒百萬回饋
今年適逢全國電子成立50年，把高雄民族店升級為占地500坪、挑高雙層的旗艦門市，現場展示3C家電及互動情境專區，搭上雙11折扣季，找來南韓啦啦隊女神李雅英出任一日店長，同步祭出百萬元回饋、限時特惠與抽獎活動，成功拉抬買氣熱度。
女神李雅英化身一日店長 開幕人潮爆滿
全國選定高雄民族店展開大升級，不只賣3C家電，更要打造成智慧居家新生活概念門市。店內挑高設計，動線變得明亮流暢，主打展示、體驗、服務，一次匯集3C數位、家電、居家生活等多元商品。
最吸睛是「智慧居家情境體驗區」，透過聲控及自動化展示，消費者可實際體驗智慧家電如何融入日常生活。全國電子表示，未來以此店為標竿，推動品牌全面升級，力拚成為智慧居家領域的領導品牌。
該店在11月7日開幕，找來李雅英站台並出任「來店50」一日店長，現場吸引大批粉絲朝聖。李雅英現場親自體驗多項智慧家電，還與粉絲共舞互動、拍照留念，全國電子推出百萬元回饋，包括限量5折特惠、抽10萬元免單、滿額送紀念品等多重驚喜。
瞄準雙11、普發萬元 最高6萬元免單
配合雙11折扣季將至，全國電子動員全台門市即日起至11月17日啟動「超值破盤」活動，主打指定大家電5折起、筆電最高現省1萬元、全館家電9折起，更有滿額加1元送沙發按摩椅等超殺優惠。
此外，購買4大家電（電視、冰箱、洗衣機、空調）單筆發票滿2.5萬元，每日前100名再送1,000點會員點數。綁定全國電子LINE好友，還能天天玩拉霸抽獎，最高可拿1,000元折價序號，讓民眾玩得開心、買得划算。
延續政府「普發萬元」，全國電子加碼推出「全民普發雙抽萬得FOR」活動，單筆消費滿1萬元即可登錄抽獎，週週抽出1萬元會員點數普發金，還有機會獲得「普發金翻倍奉還」大獎，最高6萬元免單回饋。會員點數1點等同1元，可直接折抵消費金額。
全國電子APP也同步進化，即日起至11月底，使用行動支付綁定信用卡，單筆消費滿1萬元即贈100點會員點數（限量500名），指定信用卡再享最高1,200點回饋，從會員回饋到商品保固、優惠通知，全部一指完成，購物體驗將更便利且智慧。
截至11月11日止，高雄民族店將連續舉辦多場舞台活動和品牌互動體驗，包括全民卡拉OK歌唱賽、1元起標家電拍賣會、微軟AI Copilot、Dyson、Philips、SONY等品牌體驗區，全國電子企圖藉此讓高雄民族店成為週末親子同樂的新據點。
