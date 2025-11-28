全國電子BLACK FRIDAY強檔登場 滿額+1元送iPhone 17 11/28–12/1黑五限時4天全面狂降 再加碼「指定四大家電 9 折」
黑五優惠全面升級、年底購物熱潮提前引爆 搭配全民普發「雙抽萬得」再抽 6 萬免單
全國電子自 11 月 28 日（五）起至 12 月 1 日（一）推出年度最受矚目的「BLACK FRIDAY 黑色星期五」強檔加碼活動，活動涵蓋大家電、數位 3C、空調清淨、廚房家電、等多項消費者最關心的主力品類。今年黑五優惠較往年更加全面，不僅提供折扣，也加入行動支付銀行點數回饋、品牌月、抽獎活動等多層級回饋，讓消費者不論是汰舊換新、添購家電，或趁年底優惠補齊居家設備，都能在四天內以全年最低價入手。同步結合 11/1–12/14「全民普發 雙抽萬得 FOR」活動，消費滿額即可參加週週抽 10,000 點會員點數，還有機會抽中 60,000 元免單大獎。這一波好康除了透過黑五折扣並搭配全民普發抽獎，讓消費者把年末「好運」一起帶回家。
指定大家電 65 折起最有感 滿額再享 iPhone 17
「BLACK FRIDAY 黑色星期五」指定大家電最低 65 折起的超殺價格，吸引許多家庭提前規劃換機計畫。為讓購物更具驚喜，全國電子同步祭出多項滿額加碼：包含購買指定商品後可享「滿額＋1 元帶走 iPhone 17」的強力回饋；指定廚衛家電-熱水器、瓦斯爐、淨水設備、洗碗機指定商品滿 20,000 元現折 1,111 元，Panasonic品牌月小家電滿 6,000 元更能登記抽星宇航空日本大阪雙人來回機票，讓消費者在採購家電的同時，也有機會獲得額外驚喜。電視品類同樣大幅加碼，指定型號推出最高 10% 購物金回饋，並搭配到門市體驗打卡抽 65 吋 4K 電視活動，買電視再抽七萬免單，以雙重回饋推升年底換電視需求。多項活動堆疊下，家庭用電需求從客廳、廚房到洗曬設備，都能在黑五期間一次滿足。
數位 3C 年末最殺 筆電最高省 10,000 再抽 iPhone Air
針對年末想升級裝備的學生、上班族與內容創作者，全國電子在黑五期間推出力度同樣強勁的 3C 優惠。指定筆電可享現折 1,111 元，並同步推出數位 3C 消費滿 20,000 元即可抽 iPhone Air 的活動，吸引想換機、升級效能或添購工作用設備的消費者前往選購。除了筆電外，鍵盤滑鼠、喇叭、耳機、智慧穿戴、攝影器材等多項數位周邊也推出最殺加購價，另外數位周邊商品消費滿1,111元週週抽EPSON標籤機，讓學生、上班族、影音玩家都能趁黑五替日常設備大換新。
指定四大家電限時 9 折加碼 冰箱、洗衣機、空調、電視一次到位的最佳時刻
11 月 28 日（五）起至 12 月 1 日（一）期間限定加碼：活動四天內消費者可享「指定四大家電 9 折」的重磅優惠，包含電視、冰箱、洗衣機與空調等最重要的家庭耐用家電。除了折扣本身具吸引力外，各品類也同步搭配滿額禮，如冰箱最高送 5,000 點會員點數，指定日製冰箱抽Waymax R10 電動滑板車、洗衣機滿額送 888 點並有機會抽 Dyson 過敏原濾網吸塵器；空調更可與政府節能補助疊加，最高再回饋 5,000 元。對於計畫為新家添購家電、替舊機換新或提前規劃年節採買的家庭而言，今年黑五可說是一次入手最剛好的時間點，趕快把握時間下手搶優惠。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
花64元中千萬！小7、全家、全聯發票開出5張千萬大獎 獎落台北桃園與花蓮
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導今年9、10月期統一發票在昨（25）日揭曉，本期7-ELEVEN、全家便利商店與全聯共開出5張千萬大獎；其中，台北有民眾只花64元...FTNN新聞網 ・ 1 天前
黑五史上最大回饋！三星旗艦機現賺1.3萬、iPhone 17 Pro直降2千3
一年一度的黑色星期五終於正式降臨，傑昇通信祭出史上最大規模的「黑五感恩回饋」活動，從今日至11月30日限時四天，無論是追求頂級規格的旗艦機皇，還是實用高CP值的國民神機，通通都能享受到超值優惠。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
2025發熱衣優惠懶人包！UNIQLO感謝祭人氣款現省百元、超暖石墨烯買1送1| 揪愛Mei推好物
國民男神許光漢和女神許瑋甯穿發熱衣後讓發熱衣變成爆話題的時尚單品！天氣也正式宣告進入秋冬模式，你的購物車裡是不是也躺著好幾件準備囤貨的「發熱衣」？但你是否也曾疑惑，為什麼穿了發熱衣還是冷？或者穿上後整個人臃腫不堪，時尚感全失？過去那種厚重、老派的衛生衣早已過時，現在的發熱衣追求的是「時尚Ｘ機能Ｘ美感」三者兼具。面對琳瑯滿目的品牌與年末誘人的折扣，到底該怎麼選？揪愛Mei小編特別準備一篇「發熱衣挑選懶人包」，將材質、版型到穿搭，教你如何精準下手，買到最保暖、最顯瘦、也最時髦的命定款！Yahoo夯好物 ・ 2 週前
今彩539頭獎狂開4注！ 幸運彩券行曝光
今彩539今（26）晚獎號開出07、13、26、28、34，派彩結果出爐，頭獎開出4注，每注獎金6百萬，分別從台南「旺旺來彩券行」、台南「金中獎彩券行」、台中「樂穎彩券行」、桃園「富之餘彩券行」開出；台視新聞網 ・ 1 天前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 22 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
反制中共74人台獨名單！擬嚴懲在地協力者 最重可處7年以上重刑
賴清德總統昨（26日）召開國安高層會議，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，除推出1.25兆元的國防特別預算草案外，另一核心重點為「全面建構民主防禦機制」。針對中共近期針對性地列出74人次的「台獨頑固份子」或發布通緝，總統表示將採取具體反制作為，建立受害者保護機制，並對協助中共進行跨境鎮壓的「在地協力者」依法嚴懲。鏡新聞 ・ 1 天前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 3 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
MLB》大谷翔平笑點好低！ 線上記者會誤按、大頭貼是肌肉發達照都讓他大笑
洛杉磯道奇大谷翔平26日透過線上接受媒體聯合採訪。在約20分鐘的採訪中，出現因線上記者會常見狀況而大笑的場面。TSNA ・ 18 小時前