全國電子BLACK FRIDAY強檔登場 滿額+1元送iPhone 17 11/28–12/1黑五限時4天全面狂降 再加碼「指定四大家電 9 折」

全國電子自 11 月 28 日（五）起至 12 月 1 日（一）推出年度最受矚目的「BLACK FRIDAY 黑色星期五」強檔加碼活動，活動涵蓋大家電、數位 3C、空調清淨、廚房家電、等多項消費者最關心的主力品類。今年黑五優惠較往年更加全面，不僅提供折扣，也加入行動支付銀行點數回饋、品牌月、抽獎活動等多層級回饋，讓消費者不論是汰舊換新、添購家電，或趁年底優惠補齊居家設備，都能在四天內以全年最低價入手。同步結合 11/1–12/14「全民普發 雙抽萬得 FOR」活動，消費滿額即可參加週週抽 10,000 點會員點數，還有機會抽中 60,000 元免單大獎。這一波好康除了透過黑五折扣並搭配全民普發抽獎，讓消費者把年末「好運」一起帶回家。

指定大家電 65 折起最有感 滿額再享 iPhone 17

「BLACK FRIDAY 黑色星期五」指定大家電最低 65 折起的超殺價格，吸引許多家庭提前規劃換機計畫。為讓購物更具驚喜，全國電子同步祭出多項滿額加碼：包含購買指定商品後可享「滿額＋1 元帶走 iPhone 17」的強力回饋；指定廚衛家電-熱水器、瓦斯爐、淨水設備、洗碗機指定商品滿 20,000 元現折 1,111 元，Panasonic品牌月小家電滿 6,000 元更能登記抽星宇航空日本大阪雙人來回機票，讓消費者在採購家電的同時，也有機會獲得額外驚喜。電視品類同樣大幅加碼，指定型號推出最高 10% 購物金回饋，並搭配到門市體驗打卡抽 65 吋 4K 電視活動，買電視再抽七萬免單，以雙重回饋推升年底換電視需求。多項活動堆疊下，家庭用電需求從客廳、廚房到洗曬設備，都能在黑五期間一次滿足。

數位 3C 年末最殺 筆電最高省 10,000 再抽 iPhone Air

針對年末想升級裝備的學生、上班族與內容創作者，全國電子在黑五期間推出力度同樣強勁的 3C 優惠。指定筆電可享現折 1,111 元，並同步推出數位 3C 消費滿 20,000 元即可抽 iPhone Air 的活動，吸引想換機、升級效能或添購工作用設備的消費者前往選購。除了筆電外，鍵盤滑鼠、喇叭、耳機、智慧穿戴、攝影器材等多項數位周邊也推出最殺加購價，另外數位周邊商品消費滿1,111元週週抽EPSON標籤機，讓學生、上班族、影音玩家都能趁黑五替日常設備大換新。

指定四大家電限時 9 折加碼 冰箱、洗衣機、空調、電視一次到位的最佳時刻

11 月 28 日（五）起至 12 月 1 日（一）期間限定加碼：活動四天內消費者可享「指定四大家電 9 折」的重磅優惠，包含電視、冰箱、洗衣機與空調等最重要的家庭耐用家電。除了折扣本身具吸引力外，各品類也同步搭配滿額禮，如冰箱最高送 5,000 點會員點數，指定日製冰箱抽Waymax R10 電動滑板車、洗衣機滿額送 888 點並有機會抽 Dyson 過敏原濾網吸塵器；空調更可與政府節能補助疊加，最高再回饋 5,000 元。對於計畫為新家添購家電、替舊機換新或提前規劃年節採買的家庭而言，今年黑五可說是一次入手最剛好的時間點，趕快把握時間下手搶優惠。

