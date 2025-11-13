全國電競青年錦標賽本周末迎來最終戰
記者許正雄／高雄報導
眾所矚目的第五屆「全國電競青年錦標賽 × KAOHSIUNG ESPORTS SHOWDOWN」將於本周末迎來最終戰，線下總決賽將在十五日、十六日兩天於高雄捷運美麗島站熱血登場，線上賽事脫穎而出的《快打旋風6》、《特戰英豪》決賽選手屆時將齊聚光之穹頂，爭奪六十萬元總獎金與年度電競榮耀。
現場也設置「電競體驗學習區」，2026年名古屋亞運電競項目《實況足球 eFootball》、《魔法氣泡 eSports》、《快打旋風 6》、《拳皇 XV》等遊戲體驗，為明年亞運的電競賽事暖身，以及 《VR射擊競技》及VR 沉浸式互動體驗區，有單擊射擊模擬、連線對戰射擊與《消失的恐龍》沉浸式劇場，近距離感受科技互動與電競娛樂結合魅力。
「明星表演賽」與「電競周邊抽獎」等互動節目，首日邀請奧運射擊選手吳佳穎、台鋼雄鷹球員、Wing Stars台鋼啦啦隊，以及知名KOL「GAMERBEE」、「YORO」等人登場與粉絲同歡。第二天則邀請湘湘、皮皮、奕蓁、世誠RB、家偉等人氣KOL，與知名校園戰隊「黎明企鵝LIT」熱血對戰，為觀眾帶來娛樂性與競技感十足的周末盛宴。
主辦單位之一高雄市青年局局長林楷軒表示，今年賽事首度融入「主播賽評培訓課程」成果，讓學員登上轉播舞台，與專業賽評共同播報，親身體驗大型賽事的現場節奏。
高雄市運動發展局局長侯尊堯指出，電子競技已成為兼具娛樂、競技與科技發展的新興運動，積極推動電競納入體育與運動產業的一環，並結合教育端與產業端，共同打造完整的培訓與實戰環境。
