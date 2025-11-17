全國電競青年錦標賽決戰光之穹頂 《快打6》《特戰英豪》雙冠王出爐

第五屆「全國電競青年錦標賽 x Kaohsiung Esports Showdown」於15、16日在高雄捷運美麗島站光之穹頂燃起最終戰火。首日《快打旋風6》率先登場，由「TPBE｜Ugang」力壓群雄奪下冠軍；隔日《特戰英豪》決戰吸引近五千名玩家與觀眾湧入現場，最終由隊伍「是這裡嗎」在多回合鏖戰中奪冠，為兩天賽事劃下最熱血的句點。

↑圖說：高雄市副市長李懷仁（正中間）親臨現場頒發《特戰英豪》冠軍獎盃與獎金，恭賀「是這裡嗎」奪冠，並與青年局長林楷軒（右7）、運動發展局長侯尊堯（右9）及現場貴賓合影留念。（圖片來源：高雄市青年局提供）

高雄市副市長李懷仁親臨頒發《特戰英豪》冠軍獎盃與獎金，並在賽後親自前往體驗區感受《實況足球 eFootball》、《魔法氣泡 eSports》、《快打旋風6》及 VR 沉浸式專區的魅力。他表示，今年首次由青年局與運動發展局聯手擴大舉辦，不僅展現高雄發展電競產業的決心，也象徵電競已成國際競技舞台的新興運動。此次也結合多所學校參與賽事籌辦，讓學生從轉播、企劃到賽務執行獲得第一線實戰經驗，推動電競人才培育向下扎根。

↑圖說：知名電競實況主奕蓁（圖中白衣者）、湘湘、皮皮、世誠RB、家偉，與「六都電競」特戰英豪冠軍隊伍-黎明企鵝LIT同場較勁，掀起現場高潮（圖片來源：高雄市青年局提供）

今年賽事兩大主題項目《快打旋風6》與《特戰英豪》吸引全台逾千名選手、219支隊伍報名，分別提供總獎金20萬元與40萬元。最終「TPBE｜Ugang」抱回《快打旋風6》冠軍與8萬元獎金；《特戰英豪》方面，「是這裡嗎」以壓倒性表現奪下16萬元冠軍獎金，亞軍「知7粉絲後援會」則獲得8萬元。

除了正規賽外，現場明星表演賽也掀起另一波高潮——知名實況主湘湘、皮皮、奕蓁、世誠RB與家偉，與六都電競冠軍隊伍 LIT 黎明企鵝同台較勁，讓觀眾熱血更沸騰。會場還設置 VR 沉浸式體驗區，結合射擊玩法與恐龍冒險場景，讓民眾在觀賽之餘感受電競科技的臨場魅力。

↑圖說：青年局長林楷軒（左三）於活動現場頒發實習證書，肯定參與賽事協助的實習生，鼓勵持續投入電競產業發展。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局長林楷軒指出，全國電競青年錦標賽已成玩家必參的年度盛事，更是青年踏入專業電競的起點。高市府自2021年推動「電競人才培育計畫」，從校園講座、賽事實習到今年新增的主播賽評課程都逐步完備，並提供優秀學員參與決賽轉播的機會，讓青年能在真實賽場累積經驗、接軌產業。

本屆賽事由高市府指導，青年局與運動發展局共同主辦，高雄銀行、高雄捷運、電競協會及多所大專院校協辦，並獲官方指定電競品牌 ROG 全力支持。透過產官學協作，讓青年在實戰中熟悉賽務、轉播與活動管理流程，推進高雄成為電競人才與創新產業的核心基地，持續打造國內最具代表性的電競城市。

