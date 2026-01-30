全國電：今年家電市場謹慎保守 擴新商品新通路

（中央社記者潘智義台北30日電）全國電子董事長林政勲今天表示，去年房市表現不理想，直接影響家電市場表現，雖然台股不斷創高，卻未反映到家電市場，且去年7月冷氣銷售旺季因颱風多，影響銷售，去年家電市場不如前年，不過今年冷氣銷售旺季可望回溫，其他家電產品預期持穩。

林政勲指出，對今年家電市場看法謹慎保守，直接影響家電市場的房地產市場今年可能和去年差不多，消費信心不足，可支配所得仍嫌不足。全國電子力推新商品、開發新通路，從既有的主要通路街邊店提高店格之外，積極擴充電子商務市場，並增加百貨賣場展店數。

他說，街邊店約326家，近年採汰弱留強，從舊商圈轉移到新商圈策略，每年大約新開、關閉15至20家店，總店數大致維持，但總坪數卻增加，讓客戶體驗大坪數店面的消費，搭配電子商務、數位化商品服務，也在大型店設電子標籤標價，從總公司內部管理報表、行銷到商品陳列，每家街邊店一年貢獻營業額約5800萬至6000萬元。

林政勲解釋，因競爭關係，未進駐量販店，仍布局百貨賣場，雖然成本較高，但畢竟有消費者喜歡到百貨公司，已進駐台中與樹林秀泰、汐止遠雄、新竹巨城百貨賣場，並將持續擴充新據點。

另外，去年美國推出對等關稅，影響全球經濟，一度造成新台幣大幅升值，林政勲指出，這一波匯率、關稅戰對台灣家電市場價格影響不大，原廠冷氣新商品可能調漲，筆電則因記憶體價格走高，價格上漲。（編輯：張均懋）1150130