全國青少年盃足球賽奪冠 醒吾女足獲頒培訓金
▲醒吾高中國中部女子足球隊勇奪2025全國青少年盃足球錦標賽冠軍。（圖：新北市體育局提供）
二○二五全國青少年盃足球錦標賽日前在臺中舉行，新北市醒吾高中國中部女子足球隊表現亮眼，奪下女子組冠軍。於市政會議上，由隊長張羽忻代表獻上冠軍獎盃，與市民共同分享這份喜悅，市府頒發二十萬元培訓金，以支持球隊持續精進。
侯友宜表示，醒吾高中是新北市足球運動發展的重要基地，更是全國女子足球推動的核心力量。醒吾女足成立已經三十七年，長年扎根基層、培育人才，歷屆國家隊選手多數出自醒吾，是培育女子足球頂尖人才的搖籃，為臺灣女足注入源源不絕的新能量，對臺灣女子足球發展貢獻卓著
體育局指出，醒吾國中女足是名副其實的「冠軍製造機」！自一○五至一○九學年度、以及一一一與一一二學年度，連七度稱霸全國中等學校足球聯賽國女組冠軍，是臺灣女足不可撼動的強權。此次再度封后，展現深厚底蘊與驚人默契，延續女足王朝氣勢。
教練劉如芯透露，這次奪冠可說是「帶傷打怪、逆風翻盤」的熱血劇本。比賽期間多名球員身體不適，教練團臨時大改戰術、調整隊形，但球員展現驚人的意志力與凝聚力守住關鍵時刻，每一場都踢出超越自己的水準。這座冠軍獎盃不只屬於球隊，也屬於一路在場邊吶喊加油、無條件支持的家長後援團，是大家一起踢出來的勝利。
體育局補充，今年青少年盃醒吾女足一路展現強勢氣勢，自分組賽起即以大比分連勝取得小組第一，四強賽更未讓對手拿下分數，在冠軍戰中選手充分發揮個人技術與團隊默契，以一比零擊敗對手登頂封后。期盼球隊持續精進，未來在國內外賽事中再創佳績，為新北與臺灣爭取更多榮耀。
