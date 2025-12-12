全國青年景觀競賽 游歷在目奪首獎

新北市第七屆全國青年景觀競賽設計施作競賽首獎作品《游歷在目》及合力創作的同學。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市二０二五第七屆全國青年景觀競賽十二日由副市長劉和然頒發獎座與獎金，鼓勵投入景觀領域的青年創作者；今年競圖組由東海大學景觀系孫鈺晴、陳卉榆攜手打造的作品〈竹宰新莊〉奪下首獎，獲得二萬元獎金；設計施作組則由國立嘉義大學景觀學系的〈游歷在目〉拿下冠軍，抱回十萬元獎金。

市府景觀處表示，這次設計施作組得獎作品，明年一月十一日前於新莊福慧都會公園展出，並在「賞花快報」粉專推出網路票選及抽獎活動，邀大眾觀賞青年為城市注入的新力量。

新北市第七屆全國青年景觀競賽昨日頒獎，各獲獎隊伍代表開心大合照。 （記者吳瀛洲攝）

今年競賽響應市府「新莊百年風貌整合計畫」，以具有濃厚歷史文化特色的新莊廟街及周邊為基地，並以「百年風貌新生力」為主題，吸引全國九十六組競圖組參賽，為歷年最多。