全國青年景觀賽 分享美照抽iPad

全國青年景觀競賽設計首獎作品「游歷在目」。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市景觀處舉辦「第七屆全國青年景觀競賽」日前頒獎，獲獎實作作品在新莊福慧都會公園展出。為讓更多民眾欣賞青年創意景觀及與作品互動，景觀處推出現場互動與線上抽獎，即日起至明年一月十一日只要拍下喜愛的作品並完成指定任務，就有機會抽到Apple 2025 iPad 11吋等好禮。

景觀處長林俊德表示，今年全國青年景觀競賽響應市府推動的「新莊百年風貌整合計畫」，以具有濃厚歷史文化特色的新莊廟街及周邊為基地，以「百年風貌新生力」為主題，廣邀全國青年景觀設計者發揮專長與創意，為新莊再創嶄新藍圖。

今年得獎實作作品在新莊福慧都會公園展出。為讓更多民眾欣賞青年創意景觀，即日起至明年一月十一日推出現場互動與線上抽獎，抽獎活動結合實體展覽與社群平台，邀請民眾走進現場透過鏡頭記錄下屬於自己的觀展時刻，讓更多人看見全青賽的活力與多元風貌。

景觀處表示，參加抽獎資格只要完成三步驟：一、按讚「賞花快報」粉絲專頁並公開分享指定活動貼文；二、於全青賽現場拍攝自己最喜歡的參賽作品；三、回到活動指定貼文留言最喜歡的作品並標註好友，上傳拍攝照片即可參加抽獎。