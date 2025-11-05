「全國青年諮詢組織交流會」圓滿落幕 一百四十位青年代表齊聚高雄

全國青年諮詢組織交流會圓滿閉幕。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

「全國青年諮詢組織交流會」圓滿落幕，全國廿二縣市一百四十位青年代表齊聚高雄，針對八大青年議題展開熱烈討論與政策建言，提出的政策建議，將成為政府推動青年政策與永續發展的重要參考依據，明年將由新北市接續舉辦。

這項由教育部青年發展署與高雄市政府青年局共同主辦的交流會，也是首度由中央與地方攜手辦理，從會場走進城市，青年走讀高雄、參與萬聖節主題活動、品嚐在地美食，深刻感受城市的熱情與文化魅力，為兩天一夜的行程留下難忘印象。

青年署署長陳雪玉勉勵青年委員，持續關注公共事務、勇於提出建言，她肯定此次交流會做為「中央與地方青年意見匯聚平臺」的重要角色。高雄市青年局長林楷軒表示，將高雄元素滿滿融入行程設計，從會議場地、住宿到城市走讀，都希望讓來訪青年感受高雄的用心與魅力。

為期兩天的會議中，各縣市青年委員分組針對公共參與制度、婚育支持、校園治理、心理健康、永續環境、數位素養、國際行動力與創業職涯發展等八大主題，從問題分析到行動提案，展現年輕世代的創意與實踐力，為青年政策注入多元觀點。

高雄市青年委員林育暄表示，跨縣市的意見交換能激盪出創新想法，也讓青年參與能量與中央、地方政策連結更緊密；新竹市青年委員姜品妤則分享，高雄之行收穫滿滿，學習豐富，更被城市熱情感染，晚上搭捷運去衛武營參加萬聖節活動，真的體驗到港都的城市魅力！