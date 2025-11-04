全國青諮交流會高雄落幕 青年代表感受城市熱情與文化魅力

首度由中央與地方攜手辦理的「全國青年諮詢組織交流會」於高雄圓滿落幕。 圖：高雄市青年局/提供

[Newtalk新聞] 由教育部青年發展署與高雄市政府青年局共同主辦的「全國青年諮詢組織交流會」於承億酒店圓滿落幕，活動首度由中央與地方攜手辦理，集結全國22縣市、近140位青年代表齊聚港都，針對8大青年議題展開熱烈討論與政策建言。青年也趁機走讀高雄、參與萬聖節主題活動、品嚐在地美食，深刻感受城市的熱情與文化魅力，為兩天一夜的行程留下難忘印象。交流會尾聲在陳雪玉見證下，林楷軒將象徵主辦權的捲軸交棒予新北市政府青年局長邱兆梅，宣布明年度「全國青年諮詢組織交流會」將由新北市接續舉辦。

廣告 廣告

教育部青年署署長陳雪玉於會中勉勵青年委員，持續關注公共事務、勇於提出建言，並肯定此次交流會做為「中央與地方青年意見匯聚平臺」的重要角色，並指出青諮委員提出的政策建議，將成為政府推動青年政策與永續發展的重要參考依據；活動以城市輪流辦理的方式，讓青年能體驗各地風貌與政策特色，持續深化地方之間的交流合作，為青年議題開啟更多創新與共榮契機。

為期兩天的會議中，各縣市青年委員分組針對公共參與制度、婚育支持、校園治理、心理健康、永續環境、數位素養、國際行動力與創業職涯發展等八大主題，從問題分析到行動提案，展現年輕世代的創意與實踐力，為青年政策注入多元觀點。

高市府青年局長林楷軒表示，感謝青年署首度與地方合作主辦，也藉此機會將高雄元素滿滿融入行程設計，從會議場地、住宿到城市走讀，都希望讓來訪青年感受高雄的用心，晚間還特別安排參與「2025高雄萬聖節」活動，讓外縣市青年親身體驗高雄的節慶創意與觀光活力。

活動亦安排「城市走讀」行程，帶領全國青年委員深入了解高雄在青創扶植與城市轉型上的成果。青年實地參訪創業基地與再生空間，體驗地方創生的多樣樣貌，深化對永續發展議題的認識。

高市青年委員林育暄表示，能在家鄉與全國青年夥伴交流政策經驗深感榮幸，跨縣市的意見交換不僅能激盪出創新想法，也讓青年參與能量與中央、地方政策連結更緊密。新竹市青年委員姜品妤則分享，這趟高雄之行收穫滿滿，不僅學習豐富，更被城市熱情感染。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

2025高雄萬聖節圓滿落幕 60萬人次親子擠爆衛武營

衛武營「野生活」X「高雄萬聖節」 雙主題活動加持吸爆表60萬人次

青年委員於交流會中專注準備議題資料，為上台報告提案做好準備。 圖：高雄市青年局/提供

青年委員於交流會後參加「城市走讀」活動，走訪高雄文化場域與特色景點。 圖：高雄市青年局/提供