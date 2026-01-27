全國首例底加！高雄里長施壓廠商索賄貪污罪起訴 首度移國民法官定罪

高市永安區維新里長蔣福山本月21日遭起訴，成首例移送國民法官審理的貪污案。翻攝蔣福山FB

不捐款就抗爭！高雄市永安區無黨籍維新里長蔣福山與文興宮主任委員張財華，涉嫌利用公務職權與地方影響力，假借宗教活動名義向工業區廠商勒索財物，橋頭地檢署本月21日偵查終結，依貪污治罪條例「藉勢勒索財物罪」起訴蔣福山等3人，成為《國民法官法》修法納入貪污罪以來，首例移送國民法官審理案件。

起訴書指出，蔣福山自2006年起長期擔任當地村長、里長，並兼任當地竹仔港文興宮監察委員。去年初，文興宮辦理進香遶境活動，蔣男與同為建醮成員的文興宮主委張財華、社區發展協會洪姓會計等人共同負責向永安工業區廠商募集經費，竟假借里長具備查報衛生、消防等職權，於去年4月多次前往轄區某公司，以環境污染、空氣品質等理由出言恫嚇，揚言將發動聯合稽查或動員群眾陳情抗議，使該公司人員深感畏懼。

廣告 廣告

檢方查出，同年4月中旬，蔣福山等人在里長辦公室內向廠商恫嚇威脅「看你們是不是要錢都繳去給政府，還是要給地方會比較省…不然你們就做到裡面完全沒有漏洞…」等，放話若不配合捐款將發動里民抗爭，或通報權責單位辦理聯合稽查對廠商開罰，勒索10萬至50萬元不等款項。公司高層擔心營運遭稽查干擾，被迫於4月30日交付現金5萬元。

橋檢主任檢察官陳竹君、檢察官嚴維德去年底指揮廉政署發動搜索，陸續傳喚蔣福山、張財華及洪姓社區協會會計等5人到案，複訊後以蔣、張2人涉犯貪污罪嫌向法院聲請羈押獲准。

起訴書指出，蔣福山身為里長不思為民服務，竟將職務權勢化為勒索工具，嚴重侵害地方自治與商業秩序，除依法提起公訴並請求沒收5萬元犯罪所得外，全案將交由國民法官法庭審理，以昭法治。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／死囚歐陽榕驚傳獄中病逝 分屍女恩人判死15年死前仍喊冤

高雄女拔智齒變削骨1.5小時拔不動 換牙醫「10秒搞定」她提告結果超崩潰

抓猴密技再+1！殯葬人妻偷吃同事竟用蝦皮傳情 「你硬得很快」200頁鹹濕對話流出

陳漢典、Lulu婚宴大贏家出爐！陶晶瑩合照3男神 1次集齊台灣3座發電機「最狂」