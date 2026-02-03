全國首例漢他病毒個案死亡！北捷各站啟動「全面大消毒」

北捷公司為因應「漢他病毒」，已於大安及大安森林公園站進行清潔消毒作業。 圖：台北捷運公司/提供

[Newtalk新聞] 台北大安區出現今年首例感染「漢他病毒」死亡個案。台北捷運公司近日表示，已完成大安站及大安森林公園站的清潔消毒作業，昨(2)日起也將全面加強所有場站消毒和環境清潔，以防範鼠源。

台灣今年首例「漢他病毒」個案出現在台北市大安區，死者為一名70歲男性，在1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡。「漢他病毒」的主要傳染途徑是飛沫，且傳播宿主為鼠類等齧齒類動物。對此，台北捷運公司表示，已於2月1日完成大安與大安森林公園站的清潔與消毒作業，自昨日起全面加強所有場站消毒和環境清潔。

捷運公司指出，為落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」的防治原則，將對車站及列車依排程進行清潔消毒作業，進行每日垃圾清運，避免環境誘因。由於捷運系統全面禁止飲食，車站環境本不具備老鼠生存條件；為防範鄰近商圈、店家或公園的鼠源入侵，北捷已委請廠商每月定期設置捕滅設備、執行環境消毒，並由站務人員定期檢視牆面孔洞與縫隙、鐵網封閉排水溝孔等方式，進行物理性防堵措施，以阻擋外部鼠源。

針對車站內販賣店，北捷則要求業者務必維持營業範圍整潔，廢棄物須每日清運，食品材料需妥善密封保存；開放式櫃位依規定閉店後全面清空食品。北捷強調已加密稽查頻率，持續輔導廠商落實滅鼠及環境防護措施。

