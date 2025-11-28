全國首例！ 中市法制局前往爭議店家張貼「消費警訊」

全國首例，中市府法制局今天前往豐原中正路一家美容商品店，張貼消費警訊。（圖：中市府提供）

台中豐原廟東旁一家美容商品店，常以貼貼紙、填問卷為由，引導民眾入內，推銷商品，爭議不斷，去年至今，共38件申訴案，還有民眾受害金額超過20萬，衛生局多次開罰，都未改善，法制局今天（28日）會同警局、衛生局，前往怡豫股份有限公司（Elegant&Unique）張貼全國首張消費警訊，提醒民眾慎選店家，謹慎消費。

台中市政府法制局長李善值說，豐原廟東夜市旁，中正路149號的怡豫股份有限公司，店招是：Elegant&Unique，販售美容商品，但多次違反消費者保護法及臺中市消費者保護自治條例。台中市去年修正公布台中市消費者保護自治條例，首創政府機關可前往業者營業場址，張貼消費警訊告示，新法上路後，市府審酌怡豫公司違規情節及消費申訴案件，顯著增加，今年以來31件，去年十月至今，共38件，有人受害金額超過二十萬，還有身障者，和未成年民眾，市府消保官及衛生局今天前往營業場所張貼公告，12月27日前，不得撕毀、移置、遮蔽，希望藉此提醒消費者，慎選店家。

法制局表示，怡豫公司常以貼貼紙、填問卷為由，將消費者引導入內，再推銷商品，卻未依消保法規定清楚書面告知此種行銷方式屬於訪問交易，消費者得於7日內行使無條件解除權，經衛生局命限期改善仍未改善，113年11月、114年6月裁罰怡豫公司在案；且查法院判決，怡豫公司前開類型的行銷方式確屬訪問交易，怡豫公司應依法退還價金。市府統計，新法上路後，市府受理怡豫公司申訴案，共38案，領有身心障礙手冊的消費者5件，其中更有一人領有中度身心障礙證明。20歲以下消費者有10件，還有高中生，佔整體申訴案件的26%，而20歲以下申訴人，消費金額有高達20萬4,000元情事，再細查案件情節，怡豫公司甚至有指導學生謊騙家長，以取得資融公司承作無卡分期情事，違規情節重大。

法制局指出，怡豫公司之所以有高金額且高爭議的消費申訴案件，因為與「第一國際資融股份有限公司」合作獲得金流，使業者可透過無卡分期，獲得大額消費金額，向消費者推銷遠超過自身財力的消費。市府呼籲第一國際資融股份有限公司，應善盡企業責任，慎選合作廠商，並落實消費者無卡分期申請之財力審核，勿因營利績效而輕忽消費者權益。

法制局提醒消費者，遇到訪問交易，請勇於說不，若已消費請務必於收到商品或接受服務次日起7日內，以退回商品或以書面通知業者解除契約並請求返還對價。市府會持續關注具爭議性的業者，消費者若遇有消費糾紛，可撥打1950消費諮詢專線，或提起消費申訴尋求救濟。（寇世菁報導）