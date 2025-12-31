全國首例！北農通過「ISO 45001 國際驗證」樹立傳統市場職安新標竿

【警政時報 張泓笙／臺北報導】臺北農產運銷公司（以下簡稱北農）近日正式通過 ISO 45001：2018 職業安全衛生管理系統國際驗證，並於昨（30）日舉行頒證儀式，由英國標準協會（BSI）頒發驗證證書。北農總經理吳芳銘率領主管團隊，與 BSI 貴賓及顧問團隊共同見證此一重要里程碑，北農亦正式成為全國首個取得 ISO 45001：2018 驗證的傳統市場與農產批發市場單位。

北農「ISO 45001」頒證儀式合影畫面。（圖／記者 張泓笙翻攝）

此次驗證歷時一年多，涵蓋風險鑑別、作業流程建置、制度文件完善及實務改善等多項重點工作。在顧問團隊的專業輔導，以及全體同仁的共同投入下，北農逐步完成職業安全衛生管理系統的全面建構。BSI 代表於致詞時高度肯定北農，能在高風險、高流動性的傳統市場環境中成功導入國際標準，實屬難得，充分展現其對職安衛生管理的高度重視與執行力。

北農總經理吳芳銘表示，取得 ISO 45001：2018 不僅是一張國際驗證證書，更象徵公司對「以人為本、生命安全優先」的具體承諾。通過驗證並非終點，而是邁向「零災害、零事故、同仁健康」的新起點；ISO 45001 所強調的以人為核心精神，正是企業邁向永續發展不可或缺的基石。

北農通過 ISO 45001：2018 職業安全衛生管理系統國際驗證證書。（圖／記者 張泓笙翻攝）

北農進一步指出，本次驗證成果，屬於每一位堅守崗位、確實落實安全規範的同仁。未來，北農將持續強化對外來車輛、承銷人、搬運設備及相關協力單位的安全宣導與管理，透過定期查核與持續改善，降低不確定風險，營造更安全、健康的工作環境，為傳統市場樹立職業安全管理的新標竿。

聯絡人： 路副總經理全利

聯絡電話： 0931-288-008

