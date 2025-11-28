全國首例！台中廟東美容業者坑身障、誘學生 遭貼「消費警訊」

台中豐原廟東的怡豫公司美容爭議案件大幅成長，台中市法制局消保官28日會同相關單位前往店家張貼消費警訊。（圖／台中市府）

台中豐原廟東的怡豫公司美容爭議案件大幅成長，經衛生局裁罰仍未改善，台中市法制局消保官28日會同相關單位前往店家張貼消費警訊，業者於自28日至12月27日不得撕毀，創下全國張貼首例。據統計，申訴案件共有38案，20歲以下占26％。

豐原廟東怡豫公司自民國112年下半年與資融公司合作後，因屢次違反《消費者保護法》第18條及《台中市消費者保護自治條例》第5條規定，經衛生局裁罰仍未改善，且美容爭議案件大幅成長。

台中豐原廟東的怡豫公司美容爭議案件大幅成長，台中市法制局消保官28日會同相關單位前往店家張貼消費警訊。（台中市府提供）

法制局長李善植表示，113年修正公布《台中市消費者保護自治條例》，首創政府機關可前往業者營業場址張貼消費警訊告示之機制，在新法上路後，怡豫公司違規情節及消費申訴案件有顯著增加之情形，市府消保官及衛生局等單位今上午前往該營業場所張貼消費警訊公告。

李善植強調，此為全國張貼首例，業者今起至12月27日不得撕毀、移置、遮蔽或有其他類此行為致一般人無法辨識該公告之行為，希望藉此能體醒消費者慎選店家，謹慎消費。

消保官吳冠民表示，怡豫公司常以貼貼紙、填問卷為由將消費者引導進入店面內再推銷商品，卻未依《消保法》規定清楚書面告知此種行銷方式屬於訪問交易，消費者得於7日內行使無條件解除權，經衛生局命限期改善仍未改善後，於113年11月、114年6月裁罰在案，且查法院判決，怡豫公司的類型行銷方式確屬訪問交易，應依法退還價金。

但怡豫公司經市府裁罰後仍未改善，市府統計，在新法上路後，市府受理申訴案件共計38案，領有身障手冊消費者計5件，其中赫見中度身障者（腦部受損及行動不便）。20歲以下消費者計10件，占整體申訴案件26％。

法制局提到，怡豫公司甚至指導學生謊騙家長以取得資融公司承作無卡分期之情事。經市府審酌案件之消費金額及受害消費者狀況，違規情節實屬重大。

法制局指出，怡豫公司有高金額且高爭議消費申訴案件，主要因與「第一國際資融股份有限公司」合作獲得金流，使業者可透過無卡分期獲大額消費金額，向消費者推銷遠超過自身財力的消費。

