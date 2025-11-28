全國首例！台中美容店賣產品害學生揹債20萬 市府不忍了貼警告公文

記者陳佳鈴／台中報導

怡豫公司經常透過貼紙抽獎、街頭問卷等方式，引導民眾進入店內，再以話術推銷高額美容產品，在市府已經接獲多起投訴案件。(圖/台中市政府法制局提供)

台中市豐原區中正路上的美容業者「怡豫股份有限公司」近一年來因屢遭民眾申訴，引發市府高度關注。台中市法制局今（28）日前往店家現場正式張貼「消費警訊」，為新修法後台中是第一宗被公告的案例。

台中市消保官吳冠民指出，怡豫公司經常透過貼紙抽獎、街頭問卷等方式，引導民眾進入店內，再以話術推銷高額美容產品。依《消費者保護法》，此類行銷屬「訪問交易」，消費者享有 7 天無條件解約權，但業者卻從未主動告知。衛生局在去年 11 月及今年 6 月已兩度裁罰；另法院過去亦曾判決該公司必須退還消費者部分款項。

然而違規行徑不但未改善，還持續升高。2024 年 10 月以來，市府已接獲 38 件相關申訴，其中包含 5 名持有身心障礙手冊者，以及高達 10 名未滿 20 歲的學生。更離譜的是，有學生在業者指導下謊稱家庭狀況，向融資公司申辦無卡分期，最後背負高達 20 萬 4,000 元的債務。

台中市法制局今（28）日前往店家現場正式張貼「消費警訊」，為新修法後台中是第一宗被公告的案例。(圖/台中市政府法制局提供)

法制局調查發現，怡豫公司與「第一國際資融股份有限公司」合作，使業者能利用無卡分期的方式，讓年輕族群與弱勢族群負擔遠超自身能力的大額消費。市府也呼籲第一國際應加強審核合作廠商及申請人財力，以避免成為高風險行銷手法的共犯結構。

台中市政府於今年 10 月 7 日修正通過《消費者保護自治條例》，首度引入「消費警訊公告」制度，允許市府在業者拒不改善時，於其營業場所張貼警示 30 日，以提醒民眾提高警覺。此次怡豫公司遭張貼公告，是新法上路後全國首例。公告將自即日起張貼至 12 月 27 日，市府並表示，如持續違規不排除採取更嚴厲的處置手段。

