全國首例！台中美容店逼學生借貸20萬 市府公告「消費警訊」

台中市豐原區的美容業者「怡豫股份有限公司」因為不當推銷行為，最近引起了市府的高度關注。該公司透過抽獎和問卷調查等方式吸引顧客進店，隨後以話術推銷高價美容產品，導致多名消費者尤其是學生背負高額債務。根據市府的調查，自2024年10月以來，已接獲38件相關申訴，其中包括5名持有身心障礙手冊的人士及10名未滿20歲的學生。

台中市豐原區的美容業者「怡豫股份有限公司」因為不當推銷行為，最近引起了市府的高度關注。（圖／台中市政府提供）

市府消保官吳冠民指出，這種行為違反了《消費者保護法》，消費者在此類交易中享有7天無條件解約的權利，但業者卻未主動告知。此外，該公司與融資公司合作，讓年輕人和弱勢群體承擔超出其經濟能力的債務。市府已於11月28日正式張貼「消費警訊」，這是新修法後的首宗公告，旨在提醒民眾提高警覺。

市府呼籲合作的融資公司應加強審核，以防止成為不當行銷手法的共犯。若該業者持續違規，市府不排除採取更嚴厲的措施。

