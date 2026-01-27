全國首例！宜蘭空拍機投毒案 農場主遭檢起訴求重刑

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭縣發生全台第一起，空拍機投毒案件，一名三星鄉王姓農場負責人，疑似因不滿前員工跳槽，到冬山鄉另間休閒農場成為競爭對手，心生報復，三度利用空拍機，將摻有劇毒農藥的飼料，空投到對方園區。

畫面中可以看到，像是工作人員，是穿著防護衣，對動物進行治療。主要就是因為，這些動物像是侏儒山羊、梅花鹿與羊駝等，都疑似是誤這些有毒的飼料後，中毒身亡。目前宜蘭地檢署偵結後，起訴王男，並向法院請求從重量刑。

