全國首例！廟東爭議美容店遭貼「消費警訊」

台中豐原廟東夜市旁的美容店「怡豫股份有限公司」近期屢次遭到消費者申訴，以貼紙、問卷引導消費者到店內推銷商品，更曾誘使20歲以下學生無卡分期消費逾20萬元，經衛生局裁罰後仍未改善。法制局認為怡豫公司違規情節重大，今(28)日上門張貼「消費警訊」公告，也是中市首創此機制後的第一個案例。

台中市政府消保官吳冠民表示，怡豫公司常以貼貼紙、填問卷等名義，引導消費者進入店內推銷商品，卻未依消保法規定以書面明確告知此類行銷方式屬訪問交易，消費者可於7日內行使無條件解除權，衛生局去年11月及今年6月兩度裁罰，法院也曾判決該公司應依法退還價金，但該公司經裁罰後仍未改善其行銷手段。

法制局長李善植表示，台中市113年修正公布台中市消費者保護自治條例，首創政府機關可前往業者營業場址張貼消費警訊告示之機制，新法上路後，市府接獲申訴怡豫公司案件共38案，領有身心障礙手冊之消費者共5件20歲以下的消費者有10件，其中怡豫公司甚至指導學生謊稱家長同意，以向資融公司申請無卡分期，市府審酌其消費金額與受害消費者狀況，認為怡豫公司違規情節重大，今天至怡豫公司營業處張貼消費警訊，是新法上路後首例，該公司必須張貼到今年12月27日。

法制局指出，怡豫公司之所以有高金額且高爭議之申訴案件，主要是因其與「第一國際資融股份有限公司」合作取得金流，使業者得以透過無卡分期取得高額消費金額，進而向消費者推銷遠超過其財力者之商品，市府呼籲第一國際公司應善盡企業責任，慎選合作廠商，並落實消費者無卡分期申請之財力審核。

中市府法制局提醒，消費者如遇訪問交易，請勇於拒絕；若已發生消費行為，務必於收到商品或接受服務次日起7日內，以退回商品或書面通知業者解除契約，並請求返還對價，消費者若遇消費糾紛，可撥打1950消費諮詢專線，或提出消費申訴尋求救濟。