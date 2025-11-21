全國首例！暨大攜手埔里公所 打造日照中心 服務60名長輩

暨大近年開設護理、長照等專班，將攜手埔里鎮公所，籌設珠仔山日照中心。（暨大提供／楊靜茹南投傳真）

國立暨南國際大學與埔里鎮公所合作，由鎮公所提供場館，暨大籌設「暨大附設珠仔山日照中心」，預計明年3、4月啟用，將成全國首例由大學運用鄉鎮公所場館設立的長照日照中心，將成為護理、長照、社工等相關科系學生實習基地，預計可服務60名當地失能、失智長輩。

暨大指出，近年成立護理學院，已開設護理、長照兩個原住民族專班，致力於解決偏鄉長照人才荒問題，珠仔山日照中心的設立，將成為長照人才培育暨實習場域；且珠仔山日照中心位於溪南國小對面，而南投縣政府7月甫核定的仁愛鄉翠巒、瑞岩部落遷村案，遷村新址就在日照中心旁，成功縫合大學人才培育與地方照顧需求。

廣告 廣告

暨大與埔里鎮公所攜手籌設「珠仔山日照中心」，預計明年3、4月啟用，可服務60名長輩。（埔里鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

埔里鎮長廖志城說，埔里地區的人口老化快速，目前日照服務仍不足，因此鎮公所攜手暨大，就是希望透過專業團隊進駐，提升社區長輩的照顧品質，「公所提供場館、暨大提供專業，是非常具創意的合作模式」，未來大學生因為這個日照中心走入社區，陪伴長輩，學習照顧，讓長輩能在地安老，也讓學子們能學以致用，回饋鄉里。

暨大校長武東星表示，暨大長期投入偏鄉長照、健康促進、原住民族教育等領域，深耕在地，此日照中心，將是大學社會責任的深化與具象化成果，讓護理、長照、社工及原住民族專班的同學在日照中心實習，理解長照需求與文化照顧的核心價值，創造大學、地方、社區三方共好，是實踐大學社會責任（USR）的創新典範，未來將成為培育長照人才的重要搖籃。

更多中時新聞網報導

改革分流 家長團體籲 保留校事會議

衛福部擬二次組改 成立兒家署

翁倩玉驚喜遇見15歲自己