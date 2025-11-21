全國首例！「毒品唾液快篩」剛上路就活捉…手上1痕跡招警來

記者簡榮良／高雄報導

下場自己看！「毒品唾液快篩」執法昨（20）日剛上路，當晚19時許，高雄鳳山區就傳出捷報，查獲全國首起快篩陽性毒駕。全因48歲盧姓男子掛假車牌被攔查，眼尖員警發現手上有施打毒品痕跡，一測呈現一級毒品陽性反應，被移送偵辦，恐面臨最高18萬元罰鍰，相當於一個領取最低月薪的勞工，超過6個月的薪水。並當場移置保管車輛、吊銷駕照。

48歲盧姓男子掛假車牌被攔查，眼尖員警發現手上有施打毒品痕跡，一測呈現一級毒品陽性反應。（圖／翻攝畫面）

高雄市鳳山分局鳳崗派出所巡邏警組昨晚19時10分許，在鳳山區大東一路、光遠路口，發現一男子騎乘普重機車號與登記車籍不符，上前攔查。過程中發現該男手部疑有施用毒品痕跡，警方對48歲盧男實施毒品唾液快篩檢測，結果呈一級毒品陽性反應，當場依據道路交通管理處罰條例第35條予以舉發，另依法採集尿液送驗函送臺灣高雄地方檢察署偵辦，成了全國首例。

廣告 廣告

警政署宣布20日起，全國各警察機關正式啟動「毒品唾液快篩試劑檢測」執法。（示意圖／內政部警政署刑事警察局提供）

警政署指出，為配合這項新式執法策略，已會同交通部增訂《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》第19條之4，相關條文已正式公告施行。警政署並已頒布「毒品唾液快篩執法」作業程序，全國警力20日起同步展開執法。

根據新規定，未來駕駛人若經毒品唾液快篩檢測呈陽性反應，將依《道路交通管理處罰條例》第35條規定，處新臺幣3萬元以上，12萬元以下罰鍰，並一律當場移置保管車輛，吊扣駕照1至2年。若駕駛人拒絕接受檢測，則將恐面臨最高18萬元罰鍰，當場移置保管車輛，並吊銷駕照。

針對10年內第二次違規者，罰鍰將直接翻倍提高至新臺幣36萬元；若違規達到第三次（含）以上，則在原基礎上每次加罰新臺幣18萬元，並可公布姓名、照片及違法事實，吊扣車牌2年。此外，警方後續仍將依據《刑法》及《刑事訴訟法》，採集尿液送驗，深入追查是否涉及公共危險罪的刑事責任。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

駕駛喊冤沒看到…左轉削行人「害破頭＋行李箱炸開」！女子身份曝

一出門就吐…高雄6歲女童「找嘸原因」魂斷母懷中！相驗結果曝

死推人畫面曝！愛媽嗆「觀音指示不餵狗…背因果」踢鐵板：重罰8.6萬

高雄20歲女墜樓…陳屍豪宅區！男友目睹崩潰

