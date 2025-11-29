全國首例 爭議店家 遭中市府強貼警訊

▲豐原美容店糾紛頻傳，遭市府強貼警訊(圖／柳榮俊翻攝2025.11.29)

[NOWnews今日新聞] 台中市豐原區知名美容保養品業者「怡豫股份有限公司」（店招：Elegant&Unique），因長期利用填寫問卷、贈送貼紙等方式，誘導消費者入店強迫推銷，引發大量消費糾紛。台中市政府法制局與衛生局於今（28）日祭出鐵腕，依據今年修正的「台中市消費者保護自治條例」，首度針對業者執行「強制張貼消費警訊」措施。即日起至12月27日，該業者門口將張貼醒目公告，提醒消費者謹慎入內。

法制局長李善植指出，新修正的自治條例賦予政府機關在業者屢勸不聽時，可直接前往營業場所張貼警訊的權力。怡豫公司因屢次違反「消費者保護法」有關訪問交易之規定，且經裁罰後仍未改善，成為新法上路後首個被執行強制貼單的對象。

專挑弱勢下手 學生背債20萬 根據市府統計，自新法上路後，針對怡豫公司的申訴案件高達38件。令人震驚的是，其中包含5名領有身心障礙手冊的消費者（含中度腦部受損者），以及10名20歲以下的年輕族群（含未成年高中生），佔比高達26%。更有年輕學子在業者誘導下，謊稱家長同意，向資融公司申請高額「無卡分期」，金額高達20萬4,000元，遠超其負擔能力。

填問卷是假、推銷是真！消保官吳冠民說，該業者慣用手法是在街頭以「幫忙貼貼紙」、「填問卷」為由，將消費者帶進店內，隨即展開高壓推銷，且未依法告知消費者享有7日無條件解除權。即便衛生局已於113年11月及114年6月兩度開罰，業者仍未修正其行銷手段。

市府點名資融公司應負責任，法制局也特別點名該業者的金流合作對象「第一國際資融股份有限公司」，呼籲資融公司應善盡企業社會責任，嚴格審核合作廠商及消費者的財力狀況，切勿為了業績助長惡質推銷歪風。

市府強調，本次張貼之警示公告，業者在30天內不得撕毀、遮蔽或移動，否則將依法加重處罰。消保官也呼籲民眾，若遇到路邊攔人推銷應勇於拒絕；若已購買，務必在7日內行使解約權。

